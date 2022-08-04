نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد تناول اللبن الزبادي قبل النوم مباشرة في المقال التالي

الزبادي واحد من الأطعمة الخفيفة علي المعدة والجهاز الهضمي ويحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم ويعتبر أفضل وقت لتناول الزبادي هو قبل النوم مباشرة حيث يستفيد الجسم من كل المواد الموجودة في الزبادي بنسبة 100% ونوضح هنا فوائد تناول الزبادي قبل النوم مباشرة وفوائد الزبادي للبشرة والطفل . مميزات تناول الزبادي قبل النوم التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

تساعد البكتريا النافعة الموجودة في الزبادي في عملية الهضم والتخلص من الانتفاخات.

يساهم في تقوية العضلات.

يقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون حيث يساهم في زيادة نشاط الجهاز المناعي.

تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

يساهم في مقاومة الالتهابات الطفيلية .

خفض ضغط الدم .

يعمل علي وقف ترسيب الكوليسترول على جدر الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ.

مقوي للمعدة ويقضي على الإسهال.

مفيد لحالات التهاب الكلي والكبد.

مدر للبول.

يمنع تكون حصوات الكلي والمثانة.

مهدئ للأعصاب وبالتالي يساعد في الحصول على نوم هادئ وعميق.

يساهم في فقد الوزن. فوائد الزبادي للبشرة يمنع الشيخوخة المبكرة وهذا بفضل حمض اللاكتيك الذي يساهم في ترطيب البشرة الجافة وإزالة الخلايا الميتة ويتم هذا عن طريق عمل قناع من الزبادي على البشرة وتركه لمدة عشر دقائق ثم غسل الوجه بالماء الفاتر .

يحارب حب الشباب وهذا بفضل الزنك الذي يساعد على الشفاء بشكل آمن من خلال عمل ماسك من الزبادي منزوع الدسم ووضعه علي الحبوب لمدة نصف ساعة ثم غسل الوجه.

يقضي علي حروق الشمس والتصبغات وذلك من خلال عمل ماسك من اللبن الزبادي لمدة 40 دقيقة ثم غسل الوجه. أيهما أفضل اللبن أم الزبادي للأطفال أثبتت الأبحاث والدراسات بضرورة عدم إعطاء اللبن الحليب للأطفال قبل سنة من العمر.

أما اللبن الزبادي يمكن للأطفال أقل من سنة تناوله حيث يحتوي على بكتريا نافعة تحافظ على حيوية الجهاز الهضمي وتحسن من عملية الامتصاص والهضم وتساهم في رفع المناعة والأطفال الذين يعانون من الحساسية نحو اللبن يمكنه تناول الزبادي بلا خوف بسبب أنزيم اللاكتيز الموجود في الزبادي والذي يساعد في هضم سكر اللاكتوز . عمر شويل - جدة فوائد تناول اللبن الزبادي قبل النوم مباشرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوائد تناول اللبن الزبادي قبل النوم مباشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.