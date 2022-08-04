نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالقمر.. الزبادى والعسل وصفه صاروخية لتبييض الجسم والبشرة وازالة سواد السنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من النساء من مشاكل البشرة، من غمقان وإسمرار، وحب الشباب ، والبقع الداكنه وعلاج التهابات الجلد، ويرجع ذلك للخروج والتعرض للشمس، والأكل الغير صحي، وتلجأ الكثير من النساء للوصفات الطبيعة لمعالجة تلك المشاكل، ولكن يحب العلاج من الداخل أولا، عن طريق تناول الخضراوات وشرب العصاير الطبيعية المفيدة، وتتجه الكثير الى إستخدام وصفات طبيعة ليس لها مدي من الصحة ودون التعرف على تأثيرها على البشرة، وسنتحدث في هذا المقال عن وصفات الزبادي لعلاج مشاكل البشرة.

وصفه صاروخية لتبييض الجسم والبشرة وازالة السواد

يستخرج الزبادي من اللبن بطريقة أو بأخري، يحتوي الزبادي على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد الصحة ويعمل على تقوية الجسم لإحتوائه علي الكالسيوم والزنك المفيد للعظام والأسنان والبشرة. يحتوي الزبادي على الماغنيسوم، ويحتوي أيضا علي فيتامين ب وفيتامين أ والبروتينات وغيرها الكثير التي تفيد في صحة البشرة والجسم.

يحارب الزبادي العديد من مشاكل البشرة منها:

محاربة حب الشباب: يمكن أن يساعد الزبادي في معالجة حب الشباب لإحتوائه على بعض الخصائص المضادة للبكتريا، واحتوائه على البكتريا النافعة التي تساعد على قضاء حب الشباب.

يعالج الزبادي المناطق الداكنة في البشرة: يساعد الزبادي على تبيض البشرة التي تعاني من إسمرار، بسبب التعرض للشمس، ويجب إستخدام الزبادي باستمرار للحصول على نتائجة المرجوة، يتم وضع الزبادي يوميا لمدة 30 دقيقة الى أن يجف ومن ثم فرك هذه الطبقة.

التخلص من الجلد الميت: يساعد الزبادي على التخلص من الجلد الميت لإحتوائه علي الكبريت الذي ينقي البشرة وينظف المسام من الأتربة التي تعمل على حدوث مشاكل للبشرة ، يتم وضع الزبادي لمدة 20 دقيقة وغسله بالماء الفاتر.

يساعد الزبادي على علاج التهابات الجلد: يحتوي الزبادي على البكتريا النافعة التي تعالج التهابات الجلد وينبغي عدم وضع الزبادي على الجلد الملتهب بدون استشارة طبيب.

يساعد الزبادي أيضا على ترطيب البشرة وتنعيم البشرة والحفاظ عليها من الجفاف.

أفضل وصفات الزبادي لأنواع البشرة المختلفة:

نقدم لكم بعضا من وصفات الزبادى المختلفة الخاصة لكل نوع من أنواع البشرة

وصفة الشرة الدهنية

المكونات

1. نصف كوب من الزبادي

2. معلقة صغيرة من العسل

3. معلقة صغيرة من الكركم

طريقة الإستخدام

• يمزج الخليط جيدا.

•قومي بوضع الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقية.

• يغسل بالماء بعد 10 دقائق.

وصفة الزبادي للبشرة الحساسة

المكونات

• كوب زبادي

• عسل.

• معلقتين من جل الصبار

طريقة الإستخدام

1. تمزج المكونات جيدا

2. توضع علي البشرة لمدة 15 دقيقة

وصفة الزبادي للبشرة التي يوجد بها تصبغات.

المكونات

1. نصف كوب زبادي

2. معلقة من عصير الليمون

طريقة الإستخدام