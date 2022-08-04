نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الشعر للركب.. وصفه صاروخية هتخلى شعرك زى الهنود بمكونات طبيعية في منزلك تطويل وتكثيف رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات من الشعر الخفيف نتيجة الكثير من الأسباب قد يكون منها أسباب وراثية وأخرى نتيجة العوامل البيئية مثل أشعة الشمس الضارة والمياه الغير نقية ،هذا فضلا عن الحمل وما إلى ذلك من نقص في الفيتامينات لذلك أحضرنا لك تلك الوصفة المذهلة التي تساعدك على الحصول على شعر كثيف وغزير.

وصفه صاروخية هتخلى شعرك زى الهنود بمكونات طبيعية

مكونات الوصفة

تعمل تلك المكونات على الحفاظ على الشعر الموجود وتقويته وترطيبه وإنبات شعر جديد وهي عبارة عن:

• زيت جوز الهند، ويجب التأكد من الحصول على الزيت الأصلي ويمكنك معرفته من خلال وضعه في الثلاجة أو في مكان بارد وملاحظته هل تجمد أم لا حيث إن الزيت الأصلي لونه أصفر فاتح يميل للون الأبيض ويتجمد في حالة تعرضه لدرجة حرارة منخفضة.

• زيت اللوز الحلو.

• زيت الجوجوبا .

• زيت البندق.

طريقة تحضير الوصفة

يمكنك تحضير كمية من هذا الخليط والاحتفاظ بها واستعمالها من حين لآخر ولتحضير الوصفة اتبعي ما يلي :

• اخلطي كوب من زيت جوز الهند مع ملعقة واحدة من زيت اللوز ثم أضيفي ملعقتين من زيت الجوجوبا وملعقة من زيت البندق.

طريقة الاستعمال

يجب قبل استخدام خليط الزيوت أن تقومي بتدفئة الزيت حتى تستطيع فروة الرأس امتصاصه بسهولة للاستفادة منه.

• يتم تدفئة الزيت من خلال وضعه في وعاء صغير أو زجاجة صغيرة ثم وضع تلك الزجاجة في حمام ماء ساخن لدقائق معدودة.

• تستخدم خلطة الزيوت على الشعر ويتم التركيز على الأماكن الخفيفة مثل مقدمة الرأس ومنابت الشعر.

• تدليك فروة الرأس بالزيت لمدة خمس دقائق على الأقل .

• يجب أن يكون التدليك عبارة عن تحريك فروة الرأس بشكل دائري وليس فركها.

• اتركي الزيت على الشعر لمدة ساعة، يفضل خلالها استخدام البروكاب الحراري، أو فوطة ساخنة.

• اغسلي الشعر بشامبو ويفضل نوع خالي من السلفات والصوديوم والباريين المضرين للشعر.

• تستخدم الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع. ويعتبر أكثر ما يميز تلك الوصفة المذهلة أنك لا تحتاجين لاستخدام البلسم لتنعيم الشعر فهي غنية بمجموعة من الزيوت كفيلة بتنعيم الشعر وإعطائه اللمعان الطبيعي.