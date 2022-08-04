انسي الشيب والشعر الابيض القهوة والقرنفل وصفة سحرية لصبغ الشعر باللون البني بدون كوافير أو مواد ضارة

منذ أن بدأ عام ٢٠٢٢ وأصبح اللون البني لصبغ الشعر هو موضة هذا العام وذلك لأنذ اللون يتميز بشكله الرائع وعندما نذهب إلى صالونات التجميل لعمل ذلك اللون فنجد أن تلك الصبغة تساعد على تنشيف الشعر وجفافه وتقصف الشعر وتساقطه لذلك بحثت الكثير من السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على صبغ الشعر باللون البني ونجد أن البن هو من المكونات الطبيعية التي تساعد على صبغ الشعر والتخلص من الشيب والشعر الأبيض من أول استعمال وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة البن لصبغ الشعر

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا منها البن حيث يستخدم البن في عمل القهوة وله قدرة كبيرة على صبغ الشعر أيضا وسوف نوضح المكونات الطبيعية اللازمة لتحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

بن.

زيت زيتون.

خل تفاح.

قرنفل مطحون.

ماء.

طريقة تحضير وصفة البن لصبغ الشعر

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بعملها بكل بساطة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.