نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسي الشيب والشعر الابيض القهوة والقرنفل وصفة سحرية لصبغ الشعر باللون البني بدون كوافير أو مواد ضارة في المقال التالي
منذ أن بدأ عام ٢٠٢٢ وأصبح اللون البني لصبغ الشعر هو موضة هذا العام وذلك لأنذ اللون يتميز بشكله الرائع وعندما نذهب إلى صالونات التجميل لعمل ذلك اللون فنجد أن تلك الصبغة تساعد على تنشيف الشعر وجفافه وتقصف الشعر وتساقطه لذلك بحثت الكثير من السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على صبغ الشعر باللون البني ونجد أن البن هو من المكونات الطبيعية التي تساعد على صبغ الشعر والتخلص من الشيب والشعر الأبيض من أول استعمال وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة البن لصبغ الشعر
تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا منها البن حيث يستخدم البن في عمل القهوة وله قدرة كبيرة على صبغ الشعر أيضا وسوف نوضح المكونات الطبيعية اللازمة لتحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.
- بن.
- زيت زيتون.
- خل تفاح.
- قرنفل مطحون.
- ماء.
طريقة تحضير وصفة البن لصبغ الشعر
تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بعملها بكل بساطة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء نضع به ملعقة كبيرة من البن وملعقة كبيرة من القرنفل المطحون ونقلبهم جيدا.
- نضع بعد ذلك الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي مائل إلى السائل.
- نضع ٢ ملعقة من الخل على هذا الخليط ونقوم بتقليب المستمر للمكونات حتى تتجانس.
- نقوم بوضع زيت الزيتون مع تقليب المستمر وبذلك تصبح الصبغة جاهزة للاستخدام.
- نغسل الشعر جيدا قبل الصبغة ونقوم بتقسيمه وتسريحة إلى أجزاء.
- نضع الصبغة على الشعر وتسريحها حتى يتغلغل اللون داخل الشعر.
- نلف الشعر ونتركه لمدة ساعتين على الأقل.
- نشطف الشعر بواسطة خل التفاح حتى نتمكن من ثبات اللون وسوف نلاحظ بأن الشعر الأبيض قد تحول إلى اللون البني من أول استعمال.
- يمكن أن نكرر عمل تلك الوصفة بشكل مستمر حتى نحصل على اللون البني بشكل دائم.
- نلاحظ أيضا أن عنصر القرنفل الموجود في الوصفة يساعد على إنبات السعر وإرجاع الحيوية له.
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