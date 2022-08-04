اصنعي الفطيرة التركية بالدجاج بعجينة هشة وخفيفة وبطعم أكثر من رائع

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الفطيرة التركية بالدجاج ، تعد الفطائر من ألذ وأشهي الوجبات التي يمكننا إعدادها وتقديمها للأسرة فهي من الوجبات المناسبة للغداء أو العشاء، تقدم مع أطباق مختلفة من الكاتشب أو المايونيز أو يمكن تقديمها مع المخللات بمختلف أنواعها أو يمكننا تقديمها مع السلطات، وتعد الفطيرة التركية من ألذ أنواع الفطائر التي تقدم بحشوة الفراخ الشهية واللذيذة التي تمتاز بنكهة البهارات الشهية، وتعد هي من أنواع الفطائر التي تتميز بقوام هش وخفيف كالقطن، ويتم تحضيرها بطريقة سهلة ومكونات متوفرة وبسيطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفطيرة التركية بالدجاج بطعم رائع ولذيذ جداً بالمنزل.
مكونات عمل الفطيرة التركية بالدجاج
تتكون هذه الفطيرة من مكونات بسيطة تعطى لها طعم ومذاق خاص والمكونات هي كما يلي:ـ
العجينة
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ربع كوب زيت زيتون.
- بياض بيضة واحدة.
- 3 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة زبدة.
للحشو
- 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- حبة من البصل المفروم.
- 1/2 كيلو من الدجاج المخلى مقطع مكعبات.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر (بابريكا).
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة.
- نصف ملعقة صغيرة زعتر.
- قرن من الفلفل أخضر والأحمر المفروم.
- 2 فص ثوم مهروس.
- 3/4 كوب من الذرة.
- 2 ملعقة كبيرة من المايونيز.
- 3 ملاعق كبيرة كاتشب.
للوجه
- سمسم وحبة البركة.
- زعتر وبابريكا.
- جبن موتزاريلا.
لخليط الدهن
- ملعقة صغيرة خل.
- ملعقة صغيرة قهوة.
- صفار بيضة.
طريقة التحضير
يتم تحضير الفطيرة التركية بالدجاج باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ
- في العجان الكهربائي نضيف الماء الدافئ ثم نضيف الخميرة والسكر والزبادي.
- ثم نخلط المكونات جيدًا حتي تتجانس ثم نضيف الزيت وبياض البيض، ثم نخلط المكونات مرة أخرى حتي تتجانس.
- يضاف الدقيق والملح ونبدأ بعجن المكونات، حتي يختفي الدقيق وتتكون لدينا عجينة.
- نضيف إليها ملعقة من الزبدة ثم نعجن المكونات مرة أخرى لمدة عشر دقائق، حتي تصبح العجينة ناعم وبقوام أملس.
- ندهن وعاء بالزيت ثم نضع به العجينة ثم ندهن وجه العجينة بالزيت ثم تغطى وتترك داخل الوعاء حتي تختمر وتتضاعف بالحجم لمدة كافية.
طريقة تحضير الحشوة
- في مقلاة عميقة نضيف الزيت ثم توضع المقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف البصل المفروم ونقل البصل حتي يذبل ثم نضيف قطع الدجاج.
- ثم نقلب الدجاج حتي يتغير لونه ويتشرب السوائل، ثم نضيف إليه البهارات الملح والفلفل والبابريكا والزعتر والكزبرة ثم نقلب المكونات جيداً.
- بعد ذلك يضاف الفلفل الأخضر والأحمر المفروم ثم نضيف الثوم والذرة ونقلب المكونات حتي تذبل وينضج الدجاج تمامًا.
- ثم نضع الكاتشب والمايونيز ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس، ثم نطفئ النار ونترك خليط الدجاج جانباً حتي يبرد تماماً.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلي نصفين متساويين في الحجم، نأخذ النصف الأول.
- ثم نقوم بفرده على سطح أملس مدهون بالزيت باستخدام النشابة على شكل دائرة كبيرة بسمك رقيق ومتوسط.
- ثم نضع العجينة في صينية مبطنة بورق الزبدة ثم نضع فوقها حشوة الدجاج ثم نوزعها جيداً ثم نوزع فوقها طبقة من الجبن الموتزاريلا، ثم نترك العجينة جانباً.
- ثم نقوم بفرد الجزء الآخر من العجينة بنفس الطريقة الأولى، ثم نضع العجينة فوق الحشوة ثم نضغط على أطراف العجين جيداً حتي تتماسك وتلتصق ببعضها البعض.
- نقوم بعمل ثقوب في العجينة من أعلى باستخدام عود خشبي.
- بعد ذلك نخفق الخل وصفار البيض والقهوة جيداً، ثم ندهن وجه العجينة بالخليط باستخدام فرشاة.
- ثم يرش السمسم على أطراف العجينة ثم ترش بالجبنة الموتزاريلا في المنتصف ثم نضع رشة من الزعتر والبابريكا وحبة البركة على وجه العجين فوق الجبن.
- ندخل الفطيرة فرن ساخن من أسفل على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتي تأخذ لون ذهبي من أسفل.
- ثم نشعل الشواية من أعلى حتي تذوب الجبن وتنضج الفطيرة تماماً.
- نخرجها من الفرن ثم تقطع وتقدم ساخنة بألف هنا وشفا.
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