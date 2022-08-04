اصنعي الفطيرة التركية بالدجاج بعجينة هشة وخفيفة وبطعم أكثر من رائع

الفطيرة التركية بالدجاج ، تعد الفطائر من ألذ وأشهي الوجبات التي يمكننا إعدادها وتقديمها للأسرة فهي من الوجبات المناسبة للغداء أو العشاء، تقدم مع أطباق مختلفة من الكاتشب أو المايونيز أو يمكن تقديمها مع المخللات بمختلف أنواعها أو يمكننا تقديمها مع السلطات، وتعد الفطيرة التركية من ألذ أنواع الفطائر التي تقدم بحشوة الفراخ الشهية واللذيذة التي تمتاز بنكهة البهارات الشهية، وتعد هي من أنواع الفطائر التي تتميز بقوام هش وخفيف كالقطن، ويتم تحضيرها بطريقة سهلة ومكونات متوفرة وبسيطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفطيرة التركية بالدجاج بطعم رائع ولذيذ جداً بالمنزل.

مكونات عمل الفطيرة التركية بالدجاج

تتكون هذه الفطيرة من مكونات بسيطة تعطى لها طعم ومذاق خاص والمكونات هي كما يلي:ـ

العجينة

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ربع كوب زيت زيتون.

بياض بيضة واحدة.

3 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زبدة.

للحشو

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

حبة من البصل المفروم.

1/2 كيلو من الدجاج المخلى مقطع مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر (بابريكا).

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

قرن من الفلفل أخضر والأحمر المفروم.

2 فص ثوم مهروس.

3/4 كوب من الذرة.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

3 ملاعق كبيرة كاتشب.

للوجه

سمسم وحبة البركة.

زعتر وبابريكا.

جبن موتزاريلا.

لخليط الدهن

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة قهوة.

صفار بيضة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الفطيرة التركية بالدجاج باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ

في العجان الكهربائي نضيف الماء الدافئ ثم نضيف الخميرة والسكر والزبادي. ثم نخلط المكونات جيدًا حتي تتجانس ثم نضيف الزيت وبياض البيض، ثم نخلط المكونات مرة أخرى حتي تتجانس. يضاف الدقيق والملح ونبدأ بعجن المكونات، حتي يختفي الدقيق وتتكون لدينا عجينة. نضيف إليها ملعقة من الزبدة ثم نعجن المكونات مرة أخرى لمدة عشر دقائق، حتي تصبح العجينة ناعم وبقوام أملس. ندهن وعاء بالزيت ثم نضع به العجينة ثم ندهن وجه العجينة بالزيت ثم تغطى وتترك داخل الوعاء حتي تختمر وتتضاعف بالحجم لمدة كافية.

طريقة تحضير الحشوة