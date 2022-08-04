طريقة عمل كريم النشا والفازلين في المنزل بمكونات بسيطة لتفتيح البشرة

يعد النشا والفازلين ، من أقوي وأفضل أنواع الكريمات، التي تساعد علي نعومة وتفتيح البشرة، يحتوي هذا الخليط علي مجموعة كبيرة من العناصر المضادة للأكسدة، التي تساعد علي إزالة التجاعيد ومنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، ويمنح البشرة نضارة وحيوية غير عادية، كما أنه يعمل علي ترطيب البشرة بشكل كبير، سوف تحصلين من بعد استخدامك هذا الكريم، علي بشرة صافية وبيضاء، وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، يساعد أيضاَ علي إزالة البقع الداكنة والندبات التي توجد في البشرة، وهذا الكريم مناسب لجميع جميع أنواع البشرة الجافة والدهنية، وهو كريم طبيعي 100% وخالي تماماً من أي مواد كيمائية ضارة، تبحث جميع الفتيات علي كريم طبيعي، لذلك ننصح باستخدام هذا الكريم، وسوف تلاحظين الفرق، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم النشا والفازلين في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كريم النشا والفازلين

تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم البسيط وهي كالاتي:-

علبة من الفازلين الطبي.

2 معلقة صغيرة من النشا.

عصير نصف لليمونة.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كريم النشا والفازلين السحري في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الفازلين الطبي، ثم نضيف معها النشا، ويتم التقليب حتي تمتزج، المكونات مع بعضها. بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون، وماء الورد، ونستمر في التقليب، بسرعة حتي تمتزج المكونات جميعاً، ويصبح القوام كريمي. ثم نقوم بوضع الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الغلق، ونضعها في مكان بارد، ثم نقوم بدهن الكريم يومياً باليل، ونغسله في الصبح بماء فاتر.

فوائد النشا للبشرة

من هنا سوف نذكر لكم بعض فوائد هذه الكريم الرهيب وهي كالاتي:-