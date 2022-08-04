التتبيلة السحرية.. طريقة عمل اللحمة المشوية في البيت بوصفات مختلفة

طريقة عمل اللحمة المشوية واحدة من الوصفات التي تبحث عنها كل سيدة ويرغب عدد كبير من السيدات في معرفة تتبيله اللحمة المشوية السرية الخاصة بالمطاعم لعمل اللحمة المشوية في المنزل مثل المطاعم، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني بالخطوات طريقة عمل اللحمة المشوية في البيت بوصفة سهلة وسريعة وسوف تحصلين علي طعم شهي ولذيذ ويعد اللحم من اشهي الاكلات الأساسية التي يحبها الكثير من الرجال والسيدات وهناك وصفات مختلفة ومتنوعة لعمل اللحم ومنها اللحم المشوي فهي من اشهي والذ وصفات عمل اللحم.

طريقة عمل اللحمة المشوية في البيت

اللحم المشوي من الوصفات الرائعة التي تمتلك فوائد غذائية كثيرة جداً كما انها مناسبة للرياضين الذين يرغبون في خسارة الوزن فهي تحتوي علي نسبة عالية من البروتين وتمتلك الكثير من الفوائد المختلفة الأخرى ويمكنك تحضير هذه الوجبة في المناسبات العائلية والعزومات حيث تعد اللحمة المشوية من اشهي أنواع اللحوم التي يحبها الكثير من السيدات والرجال والأطفال.

مكونات عمل اللحمة المشوية في البيت

1 كيلو من اللحم وقومي بتقطيعها الي شرائح سميكة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

1 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم المهروس الناعم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

خطوات تحضير اللحمة المشوية

احضري وعاء فارغ وضعي به البهارات والثوم المهروس والبابريكا والملح والفلفل الأسود حسب رغبتك والحبهان وقومي بتقليب كافة المكونات جيداً.

بعد ذلك احضري قطع اللحم وقومي بدهنها من الجهتين بالبهارات وقومي برش البهارات علي الجهتين.

احضري صينية الفرن وضعي بها شبكة قبل وضع قطع اللحم.

قومي بتسخين الفرن وادهني صينية اللحم بالزيت وقومي بتغليفها بورق فويل ثم قومي بوضعها داخل الفرن لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة حتي تنضج قطع اللحم بشكل كامل.

بذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم أسهل طريقة عمل اللحمة المشوية في البيت مثل المطاعم مع وصفة لذيذة وشهية ولا تحتاج الي وقت طويل للتحضير.