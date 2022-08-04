نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح خلية النحل بعجينة قطنية في البيت في المقال التالي

خلية النحل تعتبر من أسهل المعجنات التى يمكن تقديمها في المنزل، وحيث تعد خليه النحل من المعجنات المحببة عند الجميع وتنال إعجاب الكثير من الاشخاص ويقبل على تناولها الكبار والصغار، لمتلكها طعم مميز، وكما تتميز خليه النحل بسهول في الهضم وخفيفة أيضا على المعدة وكما تقدم كوجبة للإفطار أو كوجبة للعشاء ، وكما أنها تقدم بطريقة بسيطة وسهلة ومكوناتها متوفرة في كل بيت، وحيث يمكن أيضا تقديمها حادقة أو حلوة، وسوف نقدم لكم الآن على طريقة عمل خلية النحل الهشة بعجينة قطنية بطريقة سهلة وبسيطة ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل خلية النحل المكونات: بيضة واحدة مخفوقة.

ربع كوب من الزيت.

كوب كبير من الجبن فيتا.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

أثنين ملعقة كبيرة من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقه ونصف كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. طريقة التحضير: أولا يتم إحضار وعاء كبير ثم بعد ذلك ضعي في الوعاء ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة ثم بعد ذلك يتم تذويب الخليط في الماء واتركي الخليط جانبا لمدة خمس دقائق. ثانيا يتم بعد ذلك إضافة إلى الوعاء ملعقة ونصف كبيرة من السكر مع نصف ملعقة صغيرة من الملح وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج باودر مع ربع كوب من الزيت وبعد ذلك اخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض. ثالثا يتم بعد ذلك إضافة كوب ونصف من الدقيق بالتدريج ثم اعجني المكونات مع بعضهم البعض حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة وبعد ذلك ضعي العجينه في وعاء ثاني وبعد ذلك ضعي الوعاء في مكان دافئ حتى يختمر تماما. رابعا قومي بعد ذلك بإحضار صينية مناسبة للفرن ثم ادهني الصينية بالقليل من الزيت ويتم بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى كرات مناسبة وبعد ذلك قومي بحشو كل كرة من العجينة بالجبنة الفيتا ويتم بعد ذلك رص كرات خلية النحل في الصينية المدعومة بالزيت. خامسا قومي بعد ذلك بخفق البيض مع أثنين ملعقة كبيرة من الحليب ثم بعد ذلك ادهني وجه خلية النحل بخليط البيض وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة حتى يتم النضج. سادسا عندما يتم النضج وتصبح ذهبية اللون قومي بإخراج الصينية من الفرن وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم وقدميها إلى أفراد أسرتك. عمر شويل - جدة أسرار نجاح خلية النحل بعجينة قطنية في البيت - ثقفني

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