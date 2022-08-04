القرص الفلاحي بالشمر واليانسون بطعم ورائحة رائعة وبأبسط الطرق والمكونات

القرص الفلاحي بالشمر واليانسون ، من المخبوزات الهشة واللذيذة التي يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جداً تعتمد على السمن والدقيق والحليب وبعض من المكونات الأخرى مثل السكر والخميرة يتم تحضيرها بعدة نكهات مختلفة من أشهرها الشمر واليانسون وهما من المكونات التي تميزها بنكهة رائعة جداً ومميزة، ويحمل كلاً منهما العديد من الفوائد الهامة للجسم، تعتبر من ألذ المخبوزات المناسبة جدًا مع الشاي والحليب في وجبة الإفطار فهي مغذية ومفيدة ويمكن تقديمها للأطفال فهي رائعة وهشة من حيث القوام، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل القرص الفلاحي بالشمر واليانسون بخطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل القرص الفلاحي بالشمر واليانسون

تتكون القرص من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

2 كوب من السمنة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من الحليب الدافئ.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

6 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة ونصف من اليانسون الحب.

ملعقة صغيرة ونصف من الشمر.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة وبسيطة يتم تحضير القرص الفلاحي بالشمر واليانسون باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ

في مقلاة صغيرة نضيف اليانسون والشمر ثم نضع المقلاة على نار هادئة ونقلب المكونات باستمرار حتي تتحمص وتأخذ لون ذهبي لمدة حوالي 20 ثانية. في وعاء كبير نضيف الدقيق ثم نضيف الملح ثم نضيف إلي الدقيق اليانسون والشمر المحمص ونقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض. ثم نضع في وعاء آخر السمنة ثم نضيف إليها الماء الدافئ ثم نضيف الحليب الدافئ ثم نضيف السكر والخميرة. نقلب المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض ثم نضيف إليها خليط الدقيق السابق. ثم نقلب المكونات جيداً بالملعقة حتي يتشرب الدقيق السوائل، ثم نعجن المكونات باليد حتي تصبح العجينة ناعمة وملساء. نترك العجينة في وعاء ثم تغطى بكيس من البلاستيك، ثم تترك لمدة عشر دقائق حتي ترتاح.

طريقة التشكيل