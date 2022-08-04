نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرص الفلاحي بالشمر واليانسون بطعم ورائحة رائعة وبأبسط الطرق والمكونات في المقال التالي
القرص الفلاحي بالشمر واليانسون ، من المخبوزات الهشة واللذيذة التي يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جداً تعتمد على السمن والدقيق والحليب وبعض من المكونات الأخرى مثل السكر والخميرة يتم تحضيرها بعدة نكهات مختلفة من أشهرها الشمر واليانسون وهما من المكونات التي تميزها بنكهة رائعة جداً ومميزة، ويحمل كلاً منهما العديد من الفوائد الهامة للجسم، تعتبر من ألذ المخبوزات المناسبة جدًا مع الشاي والحليب في وجبة الإفطار فهي مغذية ومفيدة ويمكن تقديمها للأطفال فهي رائعة وهشة من حيث القوام، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل القرص الفلاحي بالشمر واليانسون بخطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل.
مكونات عمل القرص الفلاحي بالشمر واليانسون
تتكون القرص من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ
- كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.
- 2 كوب من السمنة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب ونصف من الحليب الدافئ.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 6 ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة ونصف من اليانسون الحب.
- ملعقة صغيرة ونصف من الشمر.
طريقة التحضير
بخطوات سهلة وبسيطة يتم تحضير القرص الفلاحي بالشمر واليانسون باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ
- في مقلاة صغيرة نضيف اليانسون والشمر ثم نضع المقلاة على نار هادئة ونقلب المكونات باستمرار حتي تتحمص وتأخذ لون ذهبي لمدة حوالي 20 ثانية.
- في وعاء كبير نضيف الدقيق ثم نضيف الملح ثم نضيف إلي الدقيق اليانسون والشمر المحمص ونقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- ثم نضع في وعاء آخر السمنة ثم نضيف إليها الماء الدافئ ثم نضيف الحليب الدافئ ثم نضيف السكر والخميرة.
- نقلب المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض ثم نضيف إليها خليط الدقيق السابق.
- ثم نقلب المكونات جيداً بالملعقة حتي يتشرب الدقيق السوائل، ثم نعجن المكونات باليد حتي تصبح العجينة ناعمة وملساء.
- نترك العجينة في وعاء ثم تغطى بكيس من البلاستيك، ثم تترك لمدة عشر دقائق حتي ترتاح.
طريقة التشكيل
- نقسم العجينة إلي قطع صغيرة في الحجم ثم نكور كل جزء على شكل كرة، ثم نغطى الكرات ونتركها حتي ترتاح لمدة عشر دقائق.
- ثم نقوم بفرد كل كرة باليد على شكل قرص دائري بسمك متوسط ورقيق.
- ترص القرص داخل صواني غير مدهونة مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- ثم نقوم بعمل فتحات في كل قطعة باستخدام شوكة الطعام، ثم نغطى الصواني ونتركها ترتاح لمدة حوالي ساعة حتي تختمر.
- بعد ذلك نسخن الفرن قبل الخبز بعشر دقائق على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ثم ندخل الصواني الفرن الساخن ونتركها حتي تأخذ اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل، مدة تسوية القرص حوالي 25 دقيقة.
- نخرجها من الفرن ثم تترك حتي تبرد تماماً ثم تقدم بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القرص الفلاحي بالشمر واليانسون بطعم ورائحة رائعة وبأبسط الطرق والمكونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.