نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصلي على بشرة ناعمة وخالية من البقع السوداء ماسكات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر بشرة الوجه من أكثر الأماكن الحساسة في الجسم لذلك يمكن أن تتعرض لكثير من المشكلات التي يعاني منها الكثير من الفتيات خاصه في فصل الصيف حيث يعد الخروج في الشمس يومياً من الأمور التي تعمل على وجود تصبغات وبقع داكنة في البشرة بسبب حرارة الشمس القوية، وبالنسبة للأفراد الذين لا يقومون باستخدام وسائل التجميل فإنهم يرغبون في بشرة صافية خالية من العيوب خاصه في ظل حرارة الشمس ويوجد الكثير من الوسائل التي يمكن أن تقي البشرة من أضرار الشمس من خلال تطبيق بعض الماسكات الطبيعية بعد التعرض لحرارة الشمس إلى ساعات طويلة، ونقدم لكم معظم الوصفات الطبيعية لحماية البشرة من التصبغات والبقع السوداء من خلال هذا المقال.

ماسكات طبيعية لإزالة البقع الداكنة

وصفة جل الصبار للبقع السوداء:

يستخدم جل الصبار في علاج الكثير من العلاجات الطبيعية في البشرة والجسم حيث يتم استخدامه في وصفات التفتيح لذلك يمكن استخدام جل الصبار النقي وفرد على البشرة مع طبقة خفيفة منه ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعه ويتم غسل البشرة بعد ذلك بالماء الفاتر ويمكنك تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل ونلاحظ إخفاء وإزالة تلك البقع مع التكرار.

ماسك عصير الليمون للتخلص من البقع السوداء:

يعتبر هذا الماسك لا يناسب جميع أنواع البشرة مثل الماسك السابق حيث يحتاج إلى البشرة دون الحساسة فإنه قد يحدث التهابات في البشرة الحساسه لذلك لا يفضل استخدامه إذا كنت تمتلك بشرة حساسة، ويمكنك تحضير قطرات من عصير الليمون وتخفيفها مع أحد الزيوت الطبيعية أو ماء الزهر وفردها على البشرة باستخدام قطنة ثم يتم غسلها بعد مرور عشر دقائق ويتم تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

ماسك اللبن الطبيعي للبقع السوداء:

يتم استخدام قطرات من اللبن الطبيعي باستخدام قطنة ناعمة ووضعها على البشرة والتركيز على الأماكن الداكنة ويمكنك استخدام تلك الوصفة أيضاً للجسم ويتم تركه على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء العادي ويتم تكرار تلك الوصفة يومياً قبل النوم للحصول على أفضل نتائج.