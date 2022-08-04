كفتة البطاطس الاقتصادية المقرمشة بخلطة لذيذة وبطعم أول مرة تاكليه

طريقة عمل كفتة البطاطس، تعد كفتة البطاطس من الوجبات الاقتصادية التي تقدم بكل سهولة وفي أي وقت، وتقدم كفتة البطاطس مع المكرونة بالصلصة ويمكن تحضيرها باللحم أو الجبن أو بدون إضافة أي شيء لها، فسوف نتعرف على طريقة تحضيرها في المنزل حيث يصعب أحيانا على ربة البيت تحضير هذه الوصفة لبعض المشاكل مثل تفكيكها أو عدم تماسكها، فسوف نحل معا هذه المشاكل ونقدم احلي وجبة من كفتة البطاطس.

يوجد أنواع عديدة من الكفتة حيث توجد كفتة اللحم أو الدجاج أو السمك أو الخضروات مثل البطاطس، وهذه التي سوف نقوم بالتحدث عنها حيث تعد كفتة البطاطس من ألذ واشهي الوصفات السريعة التي يعشقها الكثير وخاصة الأطفال حيث المذاق اللذيذ وسهولة تحضيرها وتناولها، فإليكم طريقة عمل كفتة البطاطس بكل سهولة لتحضيرها في أي وقت بدون مجهود وبأقل التكاليف.

طريقة تحضير كفتة البطاطس بالجبن الكيري

المكونات:-

نصف كيلو من البطاطس المسلوقة.

ثمرة بصلة مبشورة.

٣ بيضات.

ثمرة فلفل أحمر.

٤ ثمرات من الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

شرائح من الجبن الموزاريلا.

قطع من الجبن الكيري.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير البطاطس المسلوقة في بوله ونقوم بهرسها جيدا ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات والثوم البودر ونقلب حتى تختلط التوابل بالبطاطس.

نقوم بتشكيل البطاطس إلى كرات ونقوم بعمل فجوة في المنتصف لوضع قطع الجبن الكيري داخل كرات البطاطس ونقوم بغلقها مرة أخرى على الجبن الكيري حتى تصبح الكفتة محشية بالجبن.

نحضر صينية مدهونة ونضع بها الكرات المعدة ونتركها في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً.

نحضر مقلاة على النار ونضع البصل المبشور مع قليل من الزيت ونضع عليه الفلفل الأحمر المفروم.

ثم نضيف عصير الطماطم وباقي التوابل وبعد النضج توضع الصلصة في صينية وعليها كفتة البطاطس المعدة مسبقاً.

نحضر البيض ونقوم بخفقه ووضعه على الكفتة ونقوم بتوزيع الجبنة الموزاريلا على وجه كفتة البطاطس ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تذوب الجبن.

نخرج الصينية من الفرن وتقدم.

طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة

المكونات:-

نصف كيلو من البطاطس مقشرة ومسلوقة.

٣ صفار بيض.

بقسماط مطحون.

٢ بيضة مخفوقة.

دقيق.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة اللينة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:-