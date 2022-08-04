ملعقة جهنمية لتسوية اللحمة بسرعة الصاروخ حتي لو حجمها كبير هتبقي زي الزبدة طرية

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عمر شويل - جدة طريقة تسوية اللحمة بسرعه، اللحمه من أكثر الأطعمة التي تأخذ وقت طويل في التسوية، ومعظم النساء تحتار في طرق كثيرة لتسويه اللحمة بسرعه دون أن تستغرق وقت طويل في إعدادها، وتتميز اللحمة بتنوعها في الوجبات ويمكن أن تعد بطرق مختلفة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل وصفة لتقوية اللحمة بسرعة دون أن تستغرق وقت طويل.

تسوية اللحمة يستغرق مننا المثير من الوقت لكى تطهو، ويوجد الكثير من النساء يرغبون في تسويتها بسرعه دون أي تعب أو عناء، ويوجد طرق كثيرة طبيعية تعمل على تسوية اللحم أسرع بوقت قليل، لذلك سوف نعرض في هذا المقال عن طريقة سهله وبسيطة لتسوية اللحم بسرعه دون أن تشعرين بأي تعب أو مجهود في طهيها.

إعداد طريقة عمل وصفة تسويه اللحمة بسرعه

المكونات

كيلو لحمه أي نوع حسب الرغبة.

فلفل أسود.

ورق لورا.

حبهان.

بصل مقطع مربعات.

طريقة تحضير تسوية اللحمة

نحضر قدر كبير مملوء بالماء ونرفعه على النار، ثم نقوم بوضع البصل والفلفل الأسود وأوراق اللورا والحبهان.

نقوم بتقطيع اللحمة قطع صغيرة داخل الأناء، ونتركه حتى تمام النضج.

عليكى سيدتي الحرص على عدم وضع الملح إلا بعد التسويه حتى لا تستغرق وقت طويل في التسوية، حيث أن الملح يجعل اللحمة اكثر صلابه عند التسوية.

إعداد طريقة تسويه اللحمه بالبصل بسرعه دون أن تستغرق وقت طويل في تسويتها

المكونات

نصف كيلو لحم كندوز مقطع.

بصله مفرومه.

فلفل ألوان مقطع.

فلفل اخضر مقطع.

طماطم مبشورة.

معلقة كبيرة من الصلصة.

فلفل أسود مطحون.

معلقة سكر صغيرة.

معلقة ملح صغيرة.

بهارات لحم.

توابل.

زيت ذرة.

طريقة تسويه اللحمة بالبصل

نقطع البصل والطماطم والفلفل الألوان والفلفل الأخضر ونضعها بداخل الإناء مع معلقة زيت كبيرة ويشوح حتى تزيل جميع المكونات.

نضع الفلفل الأسود والسكر والتوابل والبهارات اليهم ونقلب جيداً، ثم نضع اللحمة على المكونات ونضيف قليل من الماء ولا نضع الملح إلا عند تمام النضج.

نضع الملح أخيراً بعد أن تدخل في التسوية.

ترفع من على النار وتقدم.

هذه الطريقة سوف تسهل عليك. إعداد اللحمة بسرعه لوجود مكون السكر الذي يسرع من تسوية اللحمة ويعمل على أكسابها اللون الجميل واللذيذ، كما أن هذه الوصفة تقدم مع الأرز الأبيض والسلطة التي تضيف إليها الطعم والمذاق الرائع والخاص بها، ويمكن أن تقدم كوجبة غداء أو عشاء على حسب رغبه كل فرد في تناولها، فهي من الوصفات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة، كما أنها من الوصفات السهلة والبسيطة في التحضير.