شعر حريري بأسهل الوصفات… وصفة الخميرة لفرد الشعر وترطيبه

تقوم الفتيات والنساء بالعديد من طرق العناية المختلفة بالشعر حتى يحصلن على شعر ناعم وصحي بدون أي تلف، لكن كلما استخدمن المنتجات المصنعة ظهرت بعض المضاعفات على بصيلات الشعر، منها: التقصف والتساقط المستمر على المدى الطويل، لهذا أصبحن يلجأن إلى الوصفات الطبيعية، والتي من أهم مزاياها عدم الإضرار بالشعر مستقبلًا، ومن أكثر المكونات الفعالية لفرد الشعر وترطيبه هي الخميرة، لذا فإليكم عبر مقالنا أسهل وصفات الخميرة للفرد الدائم، فتابعوا.

وصفة الخميرة والسكر للفرد والتنعيم

يمكن استخدام هذه الوصفة لجعل الشعر صحي وناعم، حيث يعتبر من أكثر الوصفات فائدة بتغذية الشعر بالأحماض الذي يحتاجها، كما يساهم في ترميم وإعادة الحيوية للبصيلات والجذور، ولتطبيق هذه الوصفة اتبعي الخطوات التالية:

ببادئ الأمر يجب تحضير مكونات الماسك، وهي: ملعقة من المكون الرئيسي “الخميرة”، ومثلها من السكر، مع بعض الماء الدافئ.

ثم نبدأ بتطبيق الماسك، بعد إذابة ملعقة السكر في الماء الدافئ وبعدها نضع الخميرة مع تقليب المزيج وتركه لـ ¼ ساعة.

عقب ذلك نقوم بوضع الماسك على الشعر من أطرافه حتى الجذور وعدم ترك أي جزء به.

ثم نقوم بتغطية الشعر كله بمنشفة ساخنة، وترك الشعر لـ حوالي ساعة.

وبعد مرور الساعة نقوم بغسل الشعر تمامًا بالشامبو المعتاد ومن ثم نستخدم البلسم.

ولنتائج رائعة يمكن استخدام الوصفة مرة أسبوعيًا.

وصفة الخميرة والزبادي للفرد الدائم

تساعد هذه الوصفة على ترطيب الشعر بشكل كبير مع فرده بصورة صحية بدون أضرار، مع تغذيته بالكثير من الفوائد، وإليكم طريقة تحضير وتطبيق الماسك فيما يلي:

لإعداد تلك الوصفة نقوم بتحضير: ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة، وأخرى كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي، مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

أما من حيث طريقة إعداد الماسك، فتكون كالآتي: