طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت مورق وخفيف بمكونات بسيطة

بات الفطير المشلتت من أنواع الفطائر التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويقومون بشرائها من الخارج ولكن لا داعي لذلك بعد الآن فيمكن بكل سهولة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير الفطير المشلتت.

طريقة عمل الفطير المشلتت

يتم تحضير الفطير المشلتت بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتظل متواجدة في مطبخكم بشكل دائم وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الفطير المشلتت.

مكونات الفطير المشلتت

كيلو جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. ملعقتان كبيرتان من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة من البيكنج بودر. كمية من السمن البلدي. مياه فاترة للعجن.

خطوات تحضير الفطير المشلتت الفلاحي

يعد الفطير المشلتت من أكثر أنواع الفطائر التي لديها مذاق شهي كما أنها ذو نكهة رائعة للغاية، فلدى الفطير المشلتت الكثير من الفوائد تقدم للجسم ويتم تحضير الفطير المشلتت بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير.

طريقة تحضير الفطير المشلتت الفلاحي