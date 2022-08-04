نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير حلوى قرع العسل المفيدة بالبشاميل أحلى وأفيد وأسرع طاجن حلوى في المقال التالي
يعتبر قرع العسل من أنواع الحلوى التي لديها مذاق شهي كما أنه يتسم بقلة السعرات الحرارية كما يكون مثالي للكثير من لمن يتبع النام الغذائي وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير قرع العسل في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحضير قرع العسل.
طريقة تحضير قرع العسل الحلو
يعتبر قرع العسل من أنواع الحلوى التي لديها نكهة رائعة وإليكم في السطر الآتية مقادير تحضير قرع العسل.
مكونات قرع العسل الحلو
- ثلاث كيلو من قرع العسل الحلو.
- ربع كأس من السكر.
- ثلاث كؤوس من المياه.
- ربع كأس من البقسماط.
- ملعقتان من السمن.
مقادير الحشو
- ربع كأس من الزبيب.
- ربع كأس من جوز الهند.
- ربع كأس من جوز القلب المفروم.
- ربع كأس من اللوز المفروم.
مقادير الصلصة أو البشاميل
- كأسان من الحليب السائل.
- أربع ملاعق من الزيت النباتي.
- ملعقة من مياه الزهر.
- ربع كأس من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة من القرفة.
خطوات تحضير قرع العسل
يتم تحضير قرع العسل بخطوات بسيطة للغاية وفيما يلي تلك الخطوات وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.
طريقة عمل حلوى قرع العسل
- يتم الحصول على قرع العسل ويتم تقطيعه إلى مكعبات ثم يتم إضافة المياه والسكر ثم يتم وضعه في إناء وتركه على النار لحين أن ينضج بصورة تامة.
- بعد ذلك يتم رفع القرع من المياه بعد النضج.
- يتم تحضير الصلصة من خلال إضافة الزيت والدقيق على النار وتركهم لحين أن يتغير لونهم إلى اللون الذهبي.
- بعد ذلك يتم إضافة نصف كأس من مياه سلق القرع مع كمية من الحليب إلى الدقيق مع التقليب لحين أن يتشكل لديكم صلصلة.
- يتم إضافة مياه الزهر والقرفة ويتم التقليب ثم يتم رفعها على النار.
- يتم خلط كلًا من الزبيب والجوز الهند وجوز القلب واللوز مع بعضهم.
- بعد ذلك يتم الحصول على صينية ويتم دهنها بالسمن ثم يتم رش البقسماط.
- يتم وضع كمية من الصلصة في الصينية ثم يتم وضع نصف كمية القرع ثم الحشو.
- مع إضافة نصف الكمية المتبقية من الصلصة والقرع ويتم رش على وجه الصينية بالبقسماط.
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