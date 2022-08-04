طريقة تحضير حلوى قرع العسل المفيدة بالبشاميل أحلى وأفيد وأسرع طاجن حلوى

يعتبر قرع العسل من أنواع الحلوى التي لديها مذاق شهي كما أنه يتسم بقلة السعرات الحرارية كما يكون مثالي للكثير من لمن يتبع النام الغذائي وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير قرع العسل في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحضير قرع العسل.

طريقة تحضير قرع العسل الحلو

يعتبر قرع العسل من أنواع الحلوى التي لديها نكهة رائعة وإليكم في السطر الآتية مقادير تحضير قرع العسل.

مكونات قرع العسل الحلو

ثلاث كيلو من قرع العسل الحلو. ربع كأس من السكر. ثلاث كؤوس من المياه. ربع كأس من البقسماط. ملعقتان من السمن.

مقادير الحشو

ربع كأس من الزبيب. ربع كأس من جوز الهند. ربع كأس من جوز القلب المفروم. ربع كأس من اللوز المفروم.

مقادير الصلصة أو البشاميل

كأسان من الحليب السائل. أربع ملاعق من الزيت النباتي. ملعقة من مياه الزهر. ربع كأس من الدقيق الأبيض. ربع ملعقة من القرفة.

خطوات تحضير قرع العسل

يتم تحضير قرع العسل بخطوات بسيطة للغاية وفيما يلي تلك الخطوات وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

طريقة عمل حلوى قرع العسل