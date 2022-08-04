نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إعداد بطاطس كرسبي رول لذيذة وصفة مميزة وسريعة التحضير في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاطس كرسبي رول ، من أكثر الطرق الفريدة والمميزة لإعداد البطاطس المقلية، تعد هذه الوصفة مميزة للغاية رغم بساطة مكوناتها، وهي ذات شكل فريد ومبتكر ومختلف، كما أن البطاطس المقلية تعد من الأكلات المفضلة لدي الجميع وهي مرغوبة بشكل كبير، وإعدادها بشكل متميز سيزيد من التعلق بها، كما أن إعدادها بتلك الطريقة يجعلها بقوام اكثر قرمشة.

وهي لا تتطلب الكثير من الإضافات فقط يمكن إضافة نوع البهار المفضل حسب الرغبة، أو تناولها كذلك مع الصوص المفضل حسب الرغبة، كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة في المنزل بكل سهولة مثل طريقة إعداد بهارات البطاطس المقلية، أو وصفة الدجاج المشوي بالتتبيلة الهندية، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة إعداد بطاطس كرسبي رول.

مكونات بطاطس كرسبي رول

تتميز هذه الوصفة بمكوناتها المتوفرة في المنزل، فهي مكونات بسيطة للغاية، كما أنها لا تتطلب إضافات كثيرة فقط إضافة الملح أو أي نوع بهار مفضل، وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي وهي كالتالي:

حبة بطاطس.

نشا ذرة.

كمية من الأعواد الخشبية (خلة)

البهارات:

لا يجب الإلتزام بهذه البهارات ويمكن إضافة أي نوع مرغوب فيه من التوابل.

ملح حسب الرغبة.

بقدونس مجفف.

طريقة التحضير

الشكل المميز لهذه البطاطس المقلية يكمن في طريقة التحضير، وفيما يلي سنتعرف على طريقة تحضير بطاطس كرسبي رول بكل سهولة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بتقشير البطاطس ونقطعها إلي شرائح رقيقة بواسطة قشارة البطاطس، ثم نغسلها جيدا بالماء البارد.

ثم نقوم بتجفيف شرائح البطاطس، ثم نقوم برش النشا فوق شرائح البطاطس الرقيقة.

ثم نقوم بوضع شريحتين من البطاطس فوق بعض، ونلفهم رول ونضع عود خشبي في الوسط كما هو موضح في الصورة.