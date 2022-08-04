القهوة كنز لتطويل الشعر بدون توقف ونمو وملئ الفراغات بسرعة الصاروخ والنتيجة خيال من اول استعمال

استخدام القهوة لتطويل الشعر ليس من الأمور الغريبة لأنه من المعروف أن القهوة لها فوائد لا تحصى، وأنها تفيد الجسم بأكثر من طريقة، أهمها ما تقدمه للشعر من فوائد جليلة ئحصلها سواء بشربها كمشروب، أو بوضع البن على الشعر بصورة مباشرة، ومن هذا المنطلق كانت هناك طرق عديدة لنيل الفائدة القصوى من البن نذكر منها ما قد يفيدك لجعل شعرك في حال أحسن.

القهوة لتطويل الشعر

تفيد القهوة لشعرك في أكثر من اتجاه كما ذكرنا، حيث يمكنك الاستفادة منها فيما يلي:

تقليل فرص حدوث الصلع بالرأس وفقدان الشعر، فهي إن كانت لها القدرة لفعل ذلك فبالتالي تكافح التساقط والتقصف.

كما تساعد بصيلات الشعر على أن تصبح أقوى وتنتج شعيرات أقوى وأكثر نموًا.

تمنح الشعر مظهرًا رائع، ولامع، كما أنها تمده بالنعومة.

تساهم في إنبات الفراغات، وتزيد من متانة الشعرة بحد ذاتها.

وصفة القهوة وزيت الخروع للشعر

المكونين من الإضافات المميزة للشعر، حيث أن الوصفة تُجهز كما يلي:

بعد تناولك القهوة خذي بقايا البن من الكوب وضعيها في إناء، ثم أضيفي عليها قدرًا من زيت الخروع، والأرجان، وكذلك النارجيل واللوز الحلو.

امزجي بعناية وتأكدي من أن الجميع متوازن بصورة شاملة.

تحري الفروة بذاتها، وليس الشعر، ضعي الخليط على جلد رأسك.

اربطي رأسك بعد ذلك بالبونيه، وانتظري بعض الوقت، على ألا يقل عن ساعتين.

بعدها اغسلي شعرك جيدًا، وخللي أصابعك بين الخصل للتخلص من أي بقايا.

ضعي خل التفاح في بعض الماء بمقادير متساوية.

ضعي الخليط على شعرك، فهذا سيساهم في إخراج أي بن من رأسك، كما أنه يجعل الشعر ذي لمعة براقة.

نظفي رأسك بعدها بالماء والشامبو.

لا تزيدي في تلك الوصفة عن مرة للأسبوع، على أن تكرري كورس كامل لفترة 3 أشهر لنتائج مبهرة.

القهوة والعسل للشعر