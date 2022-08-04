نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز.. الحليب والبن لتفتيح وتقشير البشرة والجسم هتبقى ملكة جمال ببشرة خيالية رائعة كالاطفال في المقال التالي
تبييض وتقشير البشرة بالحليب والبن من الوصفات المتعارف عليها والشهيرة في أوساط التجميل، والتي تستخدم في الأصل لتجديد خلايا البشرة، وهذا تحديدًا ما يؤدي لمنحها لونًا أفتح ويخلصها من الآثار السلبية فيها، بما فيها الآثار القديمة لحبوب للشباب، والكلف والاسمرار الناتج عن الشمس، ومن خلال مقالنا سنتعلم سويًا أكثر من وصفة باللبن والبن ستساهم في منحك البشرة التي تتمنين الحصول عليها.
تبييض وتقشير البشرة بالحليب والبن
مكونان قلما لم يتواجدًا بمنزلك، ومع ذلك فإننا غفلنا لفترة عن فوائدهما للبشرة ونضارتها، والتي كان أهمها ما يلي:
- يمكن صنع ماسكات من أنواع مختلفة منها، كما أنه من الممكن صنع تلك الماسكات بمكونات متعددة.
- يمكن استخدام البن لتنظيف المسامات، وتحسين إفراز الزيوت والدهون في البشرة.
- تخفف من تقدم الترهلات والتجاعيد في البشرة، وتشد الجلد وتُظهر وجهك شابًا لأطول وقت ممكن.
- تحارب حدوث الالتهابات والتهيج والحكة، والأهم من ذلك مكافحتها لحب الشباب.
- تحارب ظهور الخلايا الأولية لتكوين السرطان في الجلد، مما يوفر وقاية منه.
- حتى أن السليوليت الذي يظهر لدى النساء يستجيب بشكل ممتاز للعلاج بالقهوة وفرك البشرة بها.
- تخفي ظهور الهالات السوداء حول العيون، وهذا مطلوب بشدة خاصة بين النساء.
قناع القهوة والحليب للبشرة
- ضعي البن مع الحليب في إناء مناسب ثم قلبي للخروج بعجينة ذات قوام جيد.
- اغسلي وجهك ببعض الماء الدافئ، وبعدها طبقي القناع على الوجه، وكذلك على العنق.
- انتظري حوالي 20 دقيقة، ثم افركي البن من فوق بشرتك بدون ضغط، وبعدها اغسلي البشرة ببعض الماء.
ماسك القهوة واللبن لبشرة بيضاء
- تحتاجين هنا لبعض الكاكاو، حيث ستمزجي اللبن والبن مع مقدار منه.
- حين تستيقظي صباحًا، وزعي الخليط على الوجه وأي منطقة تريدين تفتيحها.
- انتظري من 15 إلى 25 دقيقة ثم اغسلي وجهك ونظفيه جيدًا.
- جففي بفوطة ناعمة بدون فرك.
ماسك القهوة والعسل لبشرة صافية وبيضاء
- استخدمي عسل النحل مع البن واخلطيهما معًا في وعاء مناسب.
- بعد الخلط وزعي الماسك على وجهك، مع الاعتناء بالعنق أيضًا وتوزيع الماسك عليه.
- يجب أن تتأكدي أولًا من نظافة بشرتك، وبعد وضع الماسك تنتظري 20 دقيقة حتى يؤتي النتائج المتوقعة منه.
- اغسلي وجهك ببعض الماء، وجففيه بعناية.
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