تفتيح المناطق الداكنة بوصفات طبيعية مع تبييض المناطق الحساسة

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عمر شويل - جدة تفتيح المناطق الداكنة بوصفات طبيعية مكونة من مواد غير صناعية تساعد على تحويل لون الجلد من اللون الداكن إلى اللون الفاتح وظهوره بشكل جميل وهذا بالتحديد ما تحتاجه النساء بشكل دائم ومستمر، وذلك بسبب تعرض بعض المناطق في أجسادهن إلى الاسمرار لأسباب كثيرة خارجة عن إرادتهن الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن حلول طبيعية لهذه المشكلة الصعبة، والحصول على جسم جميل خالي من العيوب الجلدية بكل أنواعها، لهذا سنقدم لكم الحل في وصفات سهلة وبسيطة يمكن لأي سيدة أو فتاة القيام بها وسوف تلاحظ الفرق قبل وبعد الاستخدام لهذه الوصفات الغنية بالمواد المغذية للجلد.

تفتيح المناطق الداكنة بوصفات طبيعية



يمكن استعمال الزبادي على أي منطقة داكنة موجودة في الجسم، وذلك لأنه مكون رئيسي في تفتيح المناطق الداكنة هذه المناطق ويعالجها من الاسمرار، كما يعتبر مسكن قوي في حالة حساسية الجلد والحكة الشديدة، يستخدم الزبادي للمنطقة الحساسة مباشرة ويترك عليها لمدة من 15: 20 دقيقة، وبعد مرور الفترة المحددة تنظف هذه المناطق بالماء الدافئ للحصول على أفضل نتيجة.

جل الصبار للمنطقة الحساسة

في الحقيقة لقد كثر استخدام جل الصبار خلال الفترة الأخيرة وذلك لاستخداماته المتعددة وتوافر كمية رهيبة من المعادن، وكذلك الفيتامينات التي تنتج نسبة كبيرة من الكولاجين الذي يساعد على تفتيح المناطق الداكنة عن طريق دهنها بكمية من جل الصبار لمدة من 25: 30 دقيقة، ثم تشطف هذه المناطق بالماء الدافئ، وللحصول على نتيجة مرضية في تفتيح المناطق الحساسة يجب عمل الوصفة أكثر من مرة خلال الأسبوع.

وصفة البرتقال والكركم للجسم



يعتبر الكركم من أجود وأفضل الأعشاب التي يمكن استخدامها في تفتيح البشرة السمراء بسرعة، ولقد استخدم في الهند في في علاج العديد من المشكلات الجلدية، أما بالنسبة لعصير الليمون فهو حل أكيد لتفتيح المناطق الداكنة؛ لذلك يفضل خلط كميات متساوية من عصير البرتقال وبودرة الكركم وتقليبهم جيدًا، ثم دهن المناطق الداكنة بهذا الخليط لمدة 10 دقائق، وبعد مرور المدة تغسل هذه المناطق بالماء الدافئ.

وصفة البطاطس لتفتيح المناطق الحساسة

البطاطس من الخضروات التي تحتوي على النشا الذي بدوره يعمل على التخلص من المناطق الداكنة في الجسم، يمكن استخدام البطاطس عن طريق إحضار ثمرة بطاطس وتقطيعها إلى شرائح، ثم تؤخذ شريحة من البطاطس وتفرك بها المناطق الداكنة بشكل دائري، بعد فرك هذه المناطق تظل هكذا لدقائق قليلة، ثم تنظف تلك المناطق بالماء الدافئ، ولكي تبقى هذه المناطق فاتحة يجب الاستمرار في استخدام أسرع طريقة لتفتيح المناطق الحساسة، وذلك لاحتواء البطاطس على مبيضات طبيعية تساهم بشكل كبير في تفتيح المناطق الداكنة.