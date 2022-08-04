مش هاتصدقي جمال إيديكي.. تبييض اليدين والرجلين للعروس بأربع مكونات فقط ستذهلك النتيجة من أول مرة

مع اقتراب موعد زفافك يمكننا إخبارك بوصفة تجعل يديك ورجلك ناصعتي البياض وذلك من خلال استخدام أهم المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة في وقت قياسي، والتي لم تكلفك شيئًا فأغلب مكونات هذه الوصفة ثمنها لا يذكر؛ لذا عليك متابعة النقال حتى النهاية لتتعرفي على طريقة تبييض اليدين والرجلين للعروس بكل بساطة وسرعة.

تبييض اليدين والرجلين للعروس

عندما يقترب موعد عرسك عليك أن تقومي بالتخلص من اللون الداكن المتواجد على يديك ورجليك، وهذا تعتبره الكثير من العرائس أمر صعب إلا أننا سهلنا عليك الأمر، وسوف نقدم لك خلطات التبييض السريعة فيما يلي:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقتين كبيرتين من ماء الزهر المخصص للبشرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون دون إضافة ماء.

ملعقتين من الكريم المرطب الخاص بنوع بشرتك.

خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج

في البداية علينا إخبارك أن هذه الوصفة ليست لليدين والرجلين فقط؛ بل يمكنك استخدامها في باقي الجسم ولكن بزيادة الكمية.

هنا تبدأ أول خطوة وهي تحضير الخليط وذلك بوضع النشا في طبق ويضاف إليه ماء الزهر، ويقلب حتى يذوب النشا.

إن لم يذوب أضيفي الليمون المعصور عليه واستمري في الخلط حتى تمام الذوبان.

ضعي كريم المرطب عليهم وقلبي حتى يتكون لديك خليط كريمي.

اغسلي المنطقة المراد تفتيحها بالماء والصابون جيدًا، مع مراعاة أن تكون المياه ساخنة إلى حد التحمل.

اتركي يديك ورجلك في الماء قليلًا.

اتركي يديك ورجلك في الماء قليلًا. ضعي الخليط على يديك ورجلك واتركيه لمدة ساعة كاملة.

بعد ذلك افركي الماسك من على المناطق جيدًا باستخدام يديك.

اغسلي يديك ورجليك بالماء الدافئ مرة أخرى واستمري في الفرك ولكن بهدوء.

قومي بغسل يديك ورجليك في هذه المرة بالغسول، وجففيها بمناديل قطنية حتى لا تنجرح اليدين والرجلين.

كرري استخدام الخليط لمدة أسبوعين يوميًا ولاحظي الفرق.

في نهاية مقال تبييض اليدين والرجلين للعروس فقد قدمنا لك الحل الأسرع والغير مكلف للتخلص من تصبغات الشمس التي تعرضت لها أثناء تحضير جهازك، وذلك باستخدام أهم المواد الطبيعية مثل النشا والليمون فهم يدخلان في العديد الوصفات الخاصة بالتفتيح.