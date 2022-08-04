نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تتخيلى جمال قدميكى.. التخلص من خشونة الكعبين وتشقق القدمين بخلطة قوية وجبارة هتخلى كعبك زى الاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض اليدين والرجلين من الضرورات، لأنهما يتعرضان لأشعة الشمس المباشرة، ومع تغطية بقية الجسد تجدي أنك وصلت لمرحلة تجدي فيها يداك بلون أسمر بينما بقية الذراع أبيض! ونفس الأمر قد يحدث مع القدمين والوجه ومع رسم خط بين المنطقة المحروقة وبقية الجسد يكون المظهر بشعًا حقًا، لذلك يجب أن تجربي وصفتي التي أداوم على استخدامها للتخلص من تلك المشكلة.

تبييض اليدين والرجلين

وصفات عدة تعيد إليك جمال اليدين والقدمين، والطبيعي منها ذي فائدة عالية، ويعطي نتائج جبارة حقًا، وسنقدم لك بعض تلك الوصفات لتختاري منها ما يناسبك، وتطبقيه بصورة منتظمة للحصول على بشرة جميلة بيضاء.

زيت الزيتون لتفتيح اليدين والقدمين

فوائد زيت الزيتون ليست سرية، فلا يخفى مدى الجمال الذي يمكنه أن يهبه لك بسهولة تامة، حيث أنك ستستخدمينه بالطريقة التالية:

خذي قدر بسيط من الزيت، واعصري عليه ليمونة كبيرة، وبضعة نقاط من الماء الساخن.

اخلطي ما بينهم، حتى تجدي توازن في الخليط.

ادهني اليدين والقدمين بالخليط مع التدليك قليلًا، ولفترة من 7 إلى 10 دقائق.

انتظري بعدها ساعتين، ولك الاختيار حينها إن كنت تغسلين يديك وقدميك، أم تزيلي منهما بواقي الخليط فقط.

وصفة الملح والليمون لتفتيح القدمين واليدين

مساهمة الملح هناك تكمن في تقشيره للبشرة وتجديد طبقاتها، ويتجلى ذلك عند وضعه على الليمون أكثر.

اعصري ليمونة كبيرة على قدر بسيط من الملح، على أن يكون خشنًا، وبعد التقليب يصبح المكون جاهز.

خذي بعضًا من الليمون المملح وافرديه على اليدين والأقدام، وافركي لبعض الوقت، ثم انتظري 30 دقيقة.

اغسلي بالماء فقط، ورطبي بعدها بأي نوع كريم مخصص لذلك.

الليمون وماء الورد لأيدي وأقدام ناصعة البياض

هذه الوصفة تضمن لك نتيجة فعالة، مع القضاء على فرص التهيج والحكة التي قد تحدث بسبب ما تتعرض له البشرة من مشكلات، ويمكن تطبيقها كما يلي: