نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني بدر منور.. كريم نفخ الخدود لوجه جميل ممتلئ بطريقة طبيعية بدون عمليات او بوتوكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الجميع يحب أن يحصل على خدود ممتلئة؛ لأن الوجه النحيف يجعل عظام الوجه بارزة مما يجعل بعض الأشخاص يشعرون بالإحراج، فتقوم بعض السيدات باللجوء إلى استخدام الكريمات المباعة في الصيدليات؛ إلا أن هذه الكريمات قد تكون مكلفة على البعض الآخر، لذلك نقدم لك الحل من خلال عرض كريم نفخ الخدود الطبيعي الذي تتوافر مواده في منزلك.

كريم نفخ الخدود

إليك الحل الأمثل لعمل كريم طبيعي يجعلك تحصلين على خدود بشكل يناسب وجهك، وذلك من خلال الطرق التي نعرضها عليك.

الحلبة لتسمين الوجه من اول مرة

يمكنك الحصول على شكل الوجه الذي يناسبك من خلال استخدام الحلبة، وذلك من خلال الطريقة التي نقدمها لك فيما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الحلبة الحصى.

كوب كبير من الماء النقي.

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير:

في البداية ضعي ملعقة الحلبة الحصى في وعاء وضعي عليها الماء الفاتر.

بعد ذلك ضعي الخليط على النار الهادئة واتركيه حتى يغلي.

ثم بعد أن تتركيه ليبرد تمامًا قومي بوضعه في مكان محكم في الثلاجة.

بعد ذلك يترك لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة.

ثم بعد مرور الوقت يضاف إليه الخميرة الفورية، ويقلب حتى تذوب تمامًا.

بعد ذلك اغسلي وجهك حتى تتخلصي من الأتربة الموجودة به، ثم افردي الخليط على وجهك.

ثم اتركيه لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسله بماء دافئ.

بعد ذلك كرري الاستخدام ثلاث مرات أسبوعيًا لتحصلي على خدود منفوخة.

خلطة الشوفان لنفخ الخدود

جربي أيضًا الطريقة التالية لنفس الغرض.

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الخميرة.

أربعة ملاعق كبيرة من اللبن الحليب.

نصف ملعقة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

طريقة التحضير:

ضعي نشا الذرة في طبق وأضيفي إليه الشوفان.

بعد ذلك أضيفي الخميرة إليهم، ثم اعجنيها باللبن وأضيفي معه الليمون.

ثم قلبي المكونات جيدًا.

بعد ذلك افردي الخليط على وجهك جيدًا.

ثم اتركيه لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك افركيه بحركات دائرية خفيفة.

ثم اغسلي وجهك بماء دافئ.

بعد ذلك كرري الاستخدام يوميًا.

في نهاية مقال كريم نفخ الخدود فقد وضحنا لكم أهم طرق عمل كريمات طبيعية بمواد بسيطة غير مكلفة وذلك باستخدام الحلبة، وأيضًا عرضنا طريقة استخدام الشوفان، لذلك عليك باستخدام الطريقة الغير مكلفة بالنسبة لك من بينهم.