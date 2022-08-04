نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحناء وزيت جونسون لتبييض الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت والتصبغات لبشرة بيضاء كالزجاج في المقال التالي

تهتم كل فتاة ببشرتها خاصة في فصل الصيف لأن البشرة تكون مجهدة ومعرضة للاسمرار بسبب الخروج في الشمس أو الجلوس أمام البحر لفترات طويلة، ويقوم البعض بشراء مستحضرات تجميل غالية الثمن للعناية بالوجه والجسم وتبييضه ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة جبارة من زيت جونسون والحناء لتبييض الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت. الحناء وزيت جونسون لتبييض الوجه والجسم والتخلص من الجلد الميت المكونات: ملعقة كبيرة حناء بيضاء.

ملعقة نشا.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة زيت جونسون.

ماء ورد. مكونات خليط التقشير: ملعقة من القهوة.

ربع ملعقة من السكر.

قطرات من زيت جونسون.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الحناء البيضاء مع النشا ثم نضيف الخل وأيضا زيت جونسون وماء الورد حتى يصبح القوام متجانس.

نترك الخليط جانبا ثم نجهز مزيج التقشير لفتح المسام وهو عبارة عن مزج القهوة والسكر مع زيت جونسون وماء الورد.

نغسل البشرة جيدا ثم نضع عليها خليط القهوة مع التدليك برفق واتركيه 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد ويجفف بمنشفة قطنية.

الآن نفرد مزيج الحناء على الوجه والجسم واتركيه حتى يجف ثم يشطف بالماء هذه الوصفة تزيل الجلد الميت وتسمح بظهور جلد جديد.

ينصح بتكرارها مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من التصبغات والبقع الداكنة بالجسم وللحصول على بشرة بيضاء كالأطفال. الحناء البيضاء والزبادي مع زيت جونسون المكونات: 2 ملعقة من الحناء البيضاء.

3 ملاعق من الزبادي.

عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة زيت جونسون. طريقة التحضير والاستخدام: ضعي الحناء في بولة بلاستيك مع الزبادي والمكونات الأخرى ونقلب جيدا ثم توزع على بشرة نظيفة.

يترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد هذه الوصفة تجعل البشرة ناصعة البياض وتساعد على ترطيبها.

تكرر 3 مرات أسبوعيا حتى تصبح البشرة خالية من البقع والتصبغات ذات مظهر شبابي جذاب. الحناء البيضاء مع الجليسرين وزيت جونسون المكونات: ملعقة من الحناء البيضاء.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة زيت جونسون.

ملعقة جليسرين.

10 قطرات من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: وعاء صغير وضعي بداخله الحناء مع العسل وضيفي أيضا زيت جونسون والجليسرين وزيت اللوز الحلو.

بعد الحصول على خليط متجانس يفرد على البشرة ويترك 35 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد.

سوف تلاحظي لمعان ونعومة وترطيب وتبييض لا مثيل له وأيضا تجعل البشرة خالية من التجاعيد. الحناء البيضاء وعصير الليمون مع زيت جونسون المكونات: 2 ملعقة من الحناء البيضاء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة من زيت الورد.

ملعقة صغيرة زيت سمسم. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط عصير الليمون مع زيت الورد والسمسم ثم نضيف الحناء ونقلب بشكل مستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

يوزع المزيج على البشرة ويترك حتى يجف ويشطف بالماء تكرر الوصفة على الأقل مرة أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. عمر شويل - جدة الحناء وزيت جونسون لتبييض الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت والتصبغات لبشرة بيضاء كالزجاج - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحناء وزيت جونسون لتبييض الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت والتصبغات لبشرة بيضاء كالزجاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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