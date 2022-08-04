نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر الطاسة الرهيبة.. في 10 دقائق بس حضري أسرع فطائر الطاسة التركية بعجينة هشه وقطنية وبدون فرن في المقال التالي

فطائر الطاسة التركية بعجينة هشه وبدون فرن، تندرج الفطائر ضمن المعجنات سهلة التحضير، حيث أن الوقت المستغرق في تحضيرها قليل جدًا بخلاف غيرها من المعجنات الأخرى التي تحتاج إلى الكثير من الوقت لإعدادها، هذا بالإضافة إلى أن حشوها لا يقتصر على نوع معين ولكن يمكن حشوها باللحمة المفرومة أو الدجاج أو الجبن أو الشيكولاتة فهي تصلح لأن تكون وجبة مالحة أو حلوى لذلك يفضلها العديد من ربات البيوت. فطائر الطاسة التركية بعجينة هشه سوف نقدم لكم أكثر من وصفه لعمل فطائر الطاسة مقادير التحضير نصف كيلو من الدقيق.

ثلث كوب من الزيت.

علبتين من الزبادي.

ملعقة سكر.

القليل من الملح.

كوب من الماء الفاتر.

ملعقة خميرة فورية.

3 ملاعق من اللبن.

ملعقتين من صودا الخبز. طريقة تحضير فطائر الطاسة التركية ضعي الدقيق والملح وصودا الخبز في وعاء.

في وعاء آخر يتم وضع اللبن والخميرة الفورية والزيت والزبادي والسكر ونخلطهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بمزج محتويات الوعائين في وعاء واحد واستمري في العجن حتى تتكون لديك عجينة متماسكة.

بعد الانتهاء من العجن تؤخذ العجينة وتوضع في مكان دافئ حتى تختمر ثم يتم تجهيز الحشو.

من أجل تحضير الحشوة يتم خلط جبنة كريمي وجبنه فيتا وفلفل ألوان وبقدونس وجبنه الرومي في بوله حتى تمتزج المكونات جيدًا.

يتم تشكيل العجين على هيئة كرات مع فرد كل كرة بمفردها وإضافة الحشو داخلها ثم نحكم إغلاق الكرة.

احضري مقلاة وقومي بمسحها بالقيام من الزيت ثم ترفع على نار متوسطة حتى تسخن، بعد ذلك تضاف الفطائر وتترك حتى تنضج مع التقليب على الوجهين.

بعد ذلك قومي بإعداد الكمية المتبقية بنفس الطريقة ثم قدميها لأسرتك ساخنة. طريقة عمل فطائر تركية بدون فرن سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل فطائر الطاسة القطنية بمكونات سهله وبسيطة مكونات عمل الفطائر التركية أربعة أكواب دقيق.

ملعقتين سكر.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة ملح.

نصف كوب من الزيت.

مقدار من الماء الدافئ. طريقة التحضير توضع الخميرة والسكر في كوب من الماء الدافئ مع التقليب حتى يذوبا ثم تترك لتتخمر لفترة وبعد ذلك توضع على باقي مكونات العجين.

نضع باقي المكونات ونخلطها جيداً ثم نتركها لمدة ساعة لتخمير العجينة.

تشكل العجينة على هيئة كرات ثم تفرد هذه الكرات مع العلم أنه يجب ترقيق العجين حتى يكون من الداخل ناضجًا.

تضاف الحشوة في منتصف العجين ثم يتم غلقها جيدًا.

ضعي نصف ملعقة من الزيت في طاسة غير لاصقة ثم ضعي الفطائر واحدة تلو الآخر في الطاسة حتى تنضج من كلا الجانبين. عمر شويل - جدة فطائر الطاسة الرهيبة.. في 10 دقائق بس حضري أسرع فطائر الطاسة التركية بعجينة هشه وقطنية وبدون فرن - ثقفني

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