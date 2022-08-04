اجهزى بأدوات المصيف.. تبيض وجهك بيوم واحد وازالة اثار الشمس بسهولة وفاعلية

من خلال وصفات بسيطة قومي بتبيض وجهك بيوم واحد وازالة اثار الشمس نهائيا، تعد مشكلة تبيض الوجه من أكثر ما يشغل معظم السيدات في جميع أنحاء العالم، فتتعرض البشرة دائما إلى حروق نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة اللون واسمرار البشرة، لذا ينصح باستمرار استخدام واقى شمس قبل الخروج من المنزل للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس الضارة، تتعدد الوصفات الطبيعية التي تتوافر في المنزل لتبيض وجهك بيوم واحد وازالة اثار الشمس منها وصفة عصير الليمون، ووصفة الكركم وزيت الزيتون، وصفة البطاطس، وصفة ماء جوز الهند وغيرهم التي اثبتت فاعلية جبارة في التبيض.

تبيض وجهك بيوم واحد وازالة اثار الشمس

وصفة عصير الليمون، هذه الوصفة لها تأثير فعال في تفتيح البشرة لاحتوائها على حمض الستريك وهو عبارة عن مبيض طبيعى في تبيض الوجه، ومن الضروري عدم استخدام عصير الليمون والخروج مباشرة لأشعة الشمس ضار جدا للبشرة حتى لا يعطي نتيجة عكسية.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الماء الفاتر.

نصف ليمونة.

قطعة قطنية.

طريقة التحضير

نحضر إناء متوسط ونضع فيه ملعقتان كبيرتان من الماء الفاتر ثم نقوم بعصر لمونه عليها.

بعد ذلك نقوم بغمس قطعة قطنية إلى الخليط السابق.

ثم نمرر هذه القطعة القطنية على الوجه في المكان المراد تفتيحه.

بعد ذلك ترك عصير الليمون لمدة 15 دقيقة على البشرة.

ثم تنظيف البشرة بالماء الفاتر.

بعد ذلك نقوم بوضع كريم مرطب لأن الليمون مع الوقت يؤدي إلى جفاف البشرة.

ثم نكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

وصفة الكركم وزيت الزيتون

يعتبر الكركم من التوابل الهندية القديمة التي تساعد على تفتيح وتبييض البشرة، ويعمل على أزاله البقع الداكنة في البشرة لأنه يعمل على تقليل مادة الميلانين في الجلد.

المكونات

ملعقة صغيرة من الكركم الخاص بالوصفات الطبيعية.

مقدار من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نحضر وعاء متوسط ونضع فيه ملعقة صغيرة من الكركم مع مقدار من زيت الزيتون ويتم مزج المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك نضع الخليط على الوجه بحركات دائرية، حتى تساعد في تقشير الوجه.

ثم ترك الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك تنظيف الوجه بالماء الفاتر وبعد ذلك تجفف بمنشفة.

ثم نكرر هذه الوصفة مرتين اسبوعيا حتى تحصلى على النتيجة المرغوبة.

بعد ذلك قد تجدى أن الكركم صبغ لون أصفر على الوجه، لكن سرعان ما يزول ويتلاشى بعد تنظيف الوجه.

وإلى هنا نكون قد توصلنا إلى أسهل وارخص وصفات لتبيض وجهك بيوم واحد وازالة اثار الشمس.