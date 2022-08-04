ألذ وافضل طريقة لعمل الفراخ بالبصل بتتبيلة مميزة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة والطعم لا يقاوم

الفراخ من أهم الأكلات المميزة التي يحبها ويفضلها الجميع من الناس، كما أن الفراخ تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم فهي من المأكولات المغذية، ومن المتعارف عليه وجود العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها تحضير الفراخ وتقديمه بشكل شهي ولذيذ، ولذلك الآن سوف نعرض طريقة عمل الفراخ بالبصل المميزة والتي يمكن تقديمها في العزائم أو للأسرة تابعونا لمعرفة خطوات التحضير.

طريقة تحضير الفراخ بالبصل

تعتبر طريقة الفراخ بالبصل من الطرق المميزة التي يحبها الكثير الكبار والصغار ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو المجهود وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

دجاجة كاملة مقطعة إلى أربع قطع.

ثلاث بصلة كبيرة الحجم.

مكعبين من مرقة دجاج.

أربع ملاعق كبار من الزيت النباتي.

كوب ونصف من الماء.

رشة ملح.

رشة زعتر.

رشة توابل فراخ.

رشة من البابريكا.

رشة فلفل اسود.

طريقة التحضير