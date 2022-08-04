نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وافضل طريقة لعمل الفراخ بالبصل بتتبيلة مميزة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة والطعم لا يقاوم في المقال التالي
الفراخ من أهم الأكلات المميزة التي يحبها ويفضلها الجميع من الناس، كما أن الفراخ تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم فهي من المأكولات المغذية، ومن المتعارف عليه وجود العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها تحضير الفراخ وتقديمه بشكل شهي ولذيذ، ولذلك الآن سوف نعرض طريقة عمل الفراخ بالبصل المميزة والتي يمكن تقديمها في العزائم أو للأسرة تابعونا لمعرفة خطوات التحضير.
طريقة تحضير الفراخ بالبصل
تعتبر طريقة الفراخ بالبصل من الطرق المميزة التي يحبها الكثير الكبار والصغار ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو المجهود وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- دجاجة كاملة مقطعة إلى أربع قطع.
- ثلاث بصلة كبيرة الحجم.
- مكعبين من مرقة دجاج.
- أربع ملاعق كبار من الزيت النباتي.
- كوب ونصف من الماء.
- رشة ملح.
- رشة زعتر.
- رشة توابل فراخ.
- رشة من البابريكا.
- رشة فلفل اسود.
طريقة التحضير
- احضري الفراخ، ثم قومي بتنظيفها بالماء والملح جيدًا.
- قطعي الفراخ إلى عدة قطع حسب الرغبة.
- قومي بتقشير البصل وتقطيعه شرائح مناسبة الحجم.
- تبيلي البصل بالملح والفلفل الأسود واخلطي جيدًا
- أضيفي إليه قطع الفراخ، واعيدي التقليب والخلط حتى تتجانس معًا جميع المكونات.
- احضري صينية مناسبة أو طاجن من الفخار مناسب الحجم
- أضيفي بداخله البصل مع الدجاج، ثم أضيفي الزيت إليه واعيدي التقليب مرة أخرى مع إضافة باقي التوابل التي تم تحضيرها.
- بعد هذه الخطوة أضيفي المياه بكمية مناسب إلى الطاجن.
- غطي الطاجن أو الصينية بورق الألومنيوم.
- ادخلي الطاجن إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- اتركيه لمدة نصف ساعة.
- بعد الانتهاء من ذلك قومي بإزالة ورق الفويل عن الطاجن.
- أعيدي الطاجن مرة أخرى إلى الفرن ولكن هذه المرة تحت الشواية وذلك من أجل أن تأخذ اللون الاحمر المميز الشهي مع مراعاه التقليب حتى تصبح جميع قطع الفراخ بنفس اللون المميز.
- يتم إخراج الطاجن بعد ذلك من الفرن، ويتم تقديمه هكذا كما هو، أما إذا تم تحضيره في صينية فيتم تقديم الاكله في أطباق التقديم المناسبة، ويتم تناوله في الغالب مع الارز الابيض بألف هنا وشفا.
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