حبة جبارة أقوي من الليزر: في إزالة الشعر سيسقط الشعر بدون ألم وتحدي٢٠٢٢

نقدم لكم حبة جبارة أقوي من الليزر , من المهام الصعبة هي إزالة الشعر من الوجه والجسم وتخلص منه بدون الشعور بألم ومن المشاكل التي تواجهنا في إزالة الشعر هي اختيار الوسيلة المناسبة للجسم والوجه ولكن مع هذه الوصفة سوف نتخلص من الشعر الزائد نهائيا مع التكرار ومعنا أيضا هذه الحبة الجبارة التي تعمل على عدم ظهور الشعر مرة أخري يعني بتدريج سوف يختفي الشعر تماماً بوصفة جدا أمنة لا تعمل علي غلق المسام بل تقضي علي الشعر مرة تلو الأخرى ليس هذا كل شيء بل تعمل أيضا علي تفتيح رائع للجسم وتجعله أكثر نعومة, ونقدم من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل حبة جبارة أقوي من الليزر الوصفة السحرية في إزالة الشعر بطريقة رهيب2022.

مكونات عمل حبة جبارة أقوي من الليزر في إزالة الشعر من أول استخدام للخليط

سوف نتعرف على مكونات هذه الوصفة السحرية في إزالة الشعر بشكل سليم دون الم وهي كالتالي:-

٢ملعقة من الحمص المطحون.

١ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

نصف ليمونة.

٣ملاعق من ماء الورد.

١ملعقة من العسل.

مكونات الماسك الثاني

١حبة من جوز الطيب.

نصف كوب من الماء.

١ملعقة من الملح.

١ملعقة من خل التفاح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٢ملعقة من الحمص المطحون مع نصف الليمونة ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من معجون الأسنان ونقلب حتى يمتزج ويذوب المعجون. نضع ملعقة العسل ونقلب جيداً ثم نضع ماء الورد بتدريج حتي يصبح الخليط كريمي متوسط القوام.

تحضير الماسك الثاني

نحضر وعاء ونضع فيه نصف كوب من الماء ثم نضع حبة جوز الطيب ونرفع الوعاء علي النار لمدة دقيقتين من بعد الغليان. نضع الماء جوز الطيب في طبق ونضع عليه ملعقة الملح ويذوب الملح تماماً. بعد ذلك نضع ملعقة من خل التفاح ونقلب جيداً.

طريقة الاستخدام

أليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالاتي:-