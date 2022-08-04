نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة لنفخ الوجه من اول مرة بدون تجميل أو تكاليف باهظة لجمال طبيعي 100% وخدود كالورد في المقال التالي
عمر شويل - جدة خلطة لنفخ الوجه من اول مرة هي التي تبحث عنها الفتيات، فالوجه المنفوح الممتلئ أصبح موضة في وقتنا هذا، ونجد أن البعض من الفتيات يكون غير قادر على دفع تكاليف الشد والنفخ وخلافه، لذا فنحن نساعدك في ذلك؛ حيث أن المواد المستخدمة جميعها من المواد المفيدة الطبيعية القليلة الثمن، تابعينا حتى نهاية سطور المقال لتستفيدي منا.
خلطة لنفخ الوجه من اول مرة
إن الوجه المنفوخ الذي تحلمين به أصبح حقيقة لأننا سنجعلك تستغنين عن أي عمليات نفخ وتستخدمي المواد الموجودة لديك، فقط كل ما يمكنك فعله هو متابعة الوصفات.
خلطة الخميرة لنفخ الوجه
تستخدم الخميرة في العديد من الخلطات لتسمين الجسم بصفة عامة، ويمكنك استخدامها بطريقة أخرى لجعل والوجه منفوخ، وذلك كما يلي:
المكونات
- ملعقة مملوء بالخميرة الفورية أو قطعة صغيرة من الخميرة البيرة.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- ملعقة كبيرة ماء الزهر.
طريقة التحضير
- ضعي الخميرة البيرة في القليل من الماء لتذويبها في حالة عدم توافر الخميرة الفورية.
- ضعي الخميرة في طبق وأضيفي إليها عسل النحل.
- قومي بوضع ماء الزهر عليها وقلبي جيدًا.
- افردي الخليط على وجهك خاصةً الخدود واتركيها لمدة نصف ساعة.
- اغسلي وجهك جيدًا ولاحظي الفرق.
مشروب الحلبة لنفخ الوجه
استخدمي الحلبة كمشروب مع بعض المكونات للحصول على وجه منفوخ بالطريقة التالية:
المكونات
- حلبة حبوب بمقدار ملعقتين كبيرتين.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الأسود.
- كمية مناسبة من الماء.
طريقة التحضير
- تغسل حبوب الحلبة جيدًا بعد تنقيتها من الشوائب.
- توضع في كنكة ويضاف إليها الماء، وتترك حتى تغلي مرات عديدة إلى أن تصل الحلبة إلى مرحلة التسوية.
- يوضع عليها طبق وتغطى جيدًا وتترك لمدة ربع ساعة.
- يضاف إليها العسل الأسود وتقلب جيدًا، ثم يتم تناول ثلاثة أكواب خلال اليوم ولاحظي شكل وجهك.
في نهاية مقال خلطة لنفخ الوجه من اول مرة فقد أوضحنا لكم أفضل الطرق وذلك باستخدام الخميرة وعسل النحل وذلك بوضعها على الوجه، وعرضنا أيضًا طريقة استخدام الحلبة كمشروب، فاختار الأنسب من بينهم بالنسبة لك.
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