طريقة عمل خلطة القهوة لصبغ الشعر في المنزل تعرفي عليها خطوة بخطوة والنتيجة سحرية

تهتم جميع النساء بدايتًا من سن الشباب حتى بداية سن الشيب بشكل دائم عن أفضل الألوان التي يمكن أن يتم صبغ الشعر بها، وذلك حتى يتم تغيير الشكل من وقت لآخر بأفضل إطلالة وجاذبية، وعلى الرغم من تعدد الألوان التي يمكن أن يتم الاختيار بينهما إلا أنه يبقى لللون البني شكله وجاذبيته الخاصة في كل وقت ويظل يطلبه الكثير من النساء، والان اذا كنتي ترغبين في تلوين شعرك باللون البني بدرجاته المميزة، يمكنك القيام بذلك بكل سهولة بإستخدام القهوة الطبيعية التي تمنح الشعر اللون المميز والكثير من الفوائد الأخرى، تابعونا الان لمعرفة التفاصيل.

صبغ الشعر بالقهوة

القهوة من المواد الطبيعية التي تتوفر في كل منزل، ويمكن من خلالها صبغ الشعر ليصبح ذات اللون البني المميز بدون أي أضرار على الشعر عكس الصبغة الكيميائية التي تؤدي إلى هلاك الشعر وتساقطه، وطريقة صبغ الشعر بالقهوة كالآتي:

المكونات اللازمة

عبوتين من إحدى أنواع كريمات تصفيف الشعر المرطبة.

كوب من القهوة سريعة الذوبان.

اربع ملاعق متوسطة الحجم من القهوة المطحونة فاتحة اللون.

طبق مناسب من البلاستيك لخلط الصبغة بداخله.

طريقة التحضير