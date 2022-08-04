نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كاللبن الحليب.. ماسك غذاء ملكات النحل للبشرة النضرة والصافية من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل الكثير من النساء عن ماسك غذاء ملكات النحل للبشرة باعتباره إحدى الماسكات الرائعة التي لها مفعول سحري في التخلص من مشاكل البشرة نظرًا لاحتوائه على العديد من العناصر والمكونات الطبيعية والأحماض والمواد الفعالة التي أثبتت كفائتها في إعادة الحيوية والنضارة للبشرة لذا وجب التنويه عن طرق إعداد هذا الماسك الرائع بالتفصيل.

ماسك غذاء ملكات النحل للبشرة

تعددت فوائد هذا القناع السحري القادر على إعادة الحيوية والنضارة للبشرة والحد من مشكلة الهالات السوداء وعلاج حب الشباب إضافة إلى مكافحة علامات الشيخوخة، يمكن إعداد هذه الماسك بعدة طرق وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

الطريقة الأولى

لإعادة الحيوية والنضارة للبشرة عليكِ إتباع الوصفة التالية:

المكونات:

3 جرام من غذاء ملكات النحل.

ملعقة من عسل النحل.

الطريقة:

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تتداخل.

بعد ذلك ينبغي تنظيف البشرة جيدًا للتخلص من الأتربة والغبار وآثار المكياج المتراكم على مسام البشرة.

ثم يوزع الخليط على الوجه بالكامل مع تجنب المنطقة أسفل العينين ويترك حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر للتأكد من التخلص من بقايا الخليط.

ثم يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

الطريقة الثانية

لعلاج الرؤوس السوداء عليكِ بتطبيق الوصفة التالية:

المكونات:

3 جرام من غذاء ملكات النحل.

ملعقة من عصير ليمون.

الطريقة:

نضع مقدار غذاء ملكات النحل مع الليمون في وعاء نظيف وتقلب المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

بعد ذلك علينا الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام متماسك سهل الفرد.

ثم يوزع الخليط على الوجه والرقبة مع تجنب المنطقة أسفل العينين.

بعد ذلك يترك الخليط لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

ثم شطف الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة قطنية ناعمة.

بعد ذلك تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لضمان الحصول على النتيجة المطلوبة.

في نهاية مقال ماسك غذاء ملكات النحل للبشرة حيث تم التعرف على العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعيد للبشرة الحيوية والإشراق كما تحد من مشاكل البشرة وذلك عن طريق خلط غذاء ملكات النحل مع العسل أو عن طريق خلطه مع الليمون.