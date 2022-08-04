نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة اليانسون المقرمشة بأسهل الطرق والمكونات في البيت في المقال التالي

تعد كيكة اليانسون من أفضل أنواع الكيكة المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار وتتعدد أنواع الكيكة ولكن كيكة اليانسون تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ الذي لا يقاوم، ويمكن تناولها في وجبة الفطور أو بين الوجبات ويمكن تحضير كيكة اليانسون بأكثر من طريقة مختلفة وتحتوي كيكة اليانسون على قيم غذائية عالية جدا ومفيدة للجسم والصحة، لذلك تفضل كثير من ربات المنزل تحضيرها لأفراد العائلة بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة. مقادير عمل كيكة اليانسون في المنزل كوب وربع من الدقيق الأبيض

أربعة أكواب من الزبدة أو السمنة حسب الرغبة

ثلاثة من البيض كبير الحجم

كوب واحد من السكر

ملعقة واحدة من قشر الليمون المبشورة

ملعقة واحدة صغيرة من اليانسون

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة من الملح طريقة عمل كيكة اليانسون في المنزل أولا نحضر وعاء الخلاط ونضع به أربعة أكواب الزبدة ونضيف إليهم كوب السكر ونضربهم مع بعضهم البعض جيدا حتى يتكون لدينا خليط كريمي.

ثم نضيف إليهم البيض مع الاستمرار في الخفق جيدا ونضيف إليهم ملعقة اليانسون مع الخفق جيدا مع باقي المكونات.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به كوب وربع الدقيق المنخول ونضيف إليه البيكنج باودر والملح ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى يمتزجوا معا.

ثم نضيف إليهم خليط الزبدة والبيض ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها مع التأكد من عدم وجود أي تكتلات في الخليط.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نحضر صينية ونقوم بسكب خليط الكيكة بها مع تحريك الصينية يمينا ويسارا حتى يتساوى الخليط في الصينية.

بعد ذلك نضع صينية الكيكة في الفرن ونتركها حتى تنضج جيدا ويصبح لونها ذهبي اللون لمدة ربع ساعة.

ثم نخرج بعدها صينية الكيكة من الفرن بعد أن تنضج ونتركها حتى تبرد لمدة خمس عشرة دقيقة.

بعد ذلك نقوم بتقطيع الكيكة ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها وهي دافئة أو باردة حسب الرغبة مع كوب من الشاي أو القهوة، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة كيكة اليانسون المقرمشة بأسهل الطرق والمكونات في البيت - ثقفني

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