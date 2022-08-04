نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول الشعر الكيرلى بدون حرارة لأجمل ستايلنج ومظهر صحي ورائع وجذاب بدون هيشان في المقال التالي
الشعر الكيرلى يرجع أصله إلى فتيات الوطن العربي وهو أيضا أحد عناصر الجمال والجاذبية في كل فتاة تتمتع به، فهو الذي يميزهم عن باقي فتيات أمريكا والدول الأوروبية، ولكن دائما ما نجد أن طبيعته تصبح معرضه إلى الجفاف لأنه يدخل في تكوينه بصيلات صغيرة من الشعر متفرقة عن بعضها البعض وتتموج بطريقة طبيعية، ويعطى حجما ثقيلا ومنتشر حول الرأس في صورة شديدة الجاذبية، لكن معرض دائما للهواء وسريع الرطوبة، لذلك أول خطوة لبروتوكول الشعر الكيرلي هو الحفاظ على رطوبته بمكونات طبيعية لترطيب الشعر لمدة بدفعات مكثفة منها حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة.
بروتوكول الشعر الكيرلى
هناك عدة خطوات للعناية بالشعر الكيرلي للحصول على شعر جذاب:
- تمشيط الشعر، خطوة من أهم الخطوات العناية بالشعر هو عدم تسريحة وهو جاف حيث يجب تمشيطه وهو رطب قليلا بعد تنظيفه، كما يفضل تمشيطه بأصابع اليد مع استعمال بلسم لترطيب، ويفضل تمشيطه من الأسفل إلى الأعلى لإزالة التشابك الموجود بالسعر، ويجب التعامل مع الشعر الكيرلي بلين ولطف.
- البعد عن استخدام الحرارة، يجب البعد عن استخدام مصففات الشعر التي تحتوي على حرارة عالية من أجل تمليس الشعر والتي لها ضرر كبير على الشعر نتيجة تعرضه لحرارة عالية.
- استعمال شامبو خالي من السلفات، يحب معرفة الأنواع التجارية الشامبوهات التي تحتوي على مادة السلفات لأنها تعمل على إزالة الزيوت المفيدة للشعر
- ويجب اختيار شامبو وبلسم المناسب لطبيعة كل الشعر، وعدم الإفراط الكثير في استعمال الشامبو.
روتين العناية بالشعر الكيرلي الجاف
- استعمال الكثير من الزيوت وماسكات الشعر، فالشعر الكيرلي عادة يميل إلى الجفاف فمن المهم ترطيبه باستخدام زيوت طبيعية ليظل على أطرافه، ومن أهمها زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون والأرجان، كما يحب استخدام ماسك على الشعر مرتين أسبوعيا فهو يعمل على ترطيبه وتغذيته ويجب ترطيبه قبل الاستحمام.
- عدم استعمال المنشفة لتجفيف شعرك، يجب استخدام قطعة قطنية لتجفيف الشعر، كما يجب استعمال الوسائد المصنوعة من الستان والحرير عند النوم لأنه يقلل من احتكاك الشعر.
- تناول أطعمة صحية غذائية، يجب تناول أطعمة صحية التي تحتوي على عناصر وفيتامينات اللازمة للشعر والأطعمة التي تحتوي على بيوتن والزنك.
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