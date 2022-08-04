بروتوكول الشعر الكيرلى بدون حرارة لأجمل ستايلنج ومظهر صحي ورائع وجذاب بدون هيشان

الشعر الكيرلى يرجع أصله إلى فتيات الوطن العربي وهو أيضا أحد عناصر الجمال والجاذبية في كل فتاة تتمتع به، فهو الذي يميزهم عن باقي فتيات أمريكا والدول الأوروبية، ولكن دائما ما نجد أن طبيعته تصبح معرضه إلى الجفاف لأنه يدخل في تكوينه بصيلات صغيرة من الشعر متفرقة عن بعضها البعض وتتموج بطريقة طبيعية، ويعطى حجما ثقيلا ومنتشر حول الرأس في صورة شديدة الجاذبية، لكن معرض دائما للهواء وسريع الرطوبة، لذلك أول خطوة لبروتوكول الشعر الكيرلي هو الحفاظ على رطوبته بمكونات طبيعية لترطيب الشعر لمدة بدفعات مكثفة منها حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة.

بروتوكول الشعر الكيرلى

هناك عدة خطوات للعناية بالشعر الكيرلي للحصول على شعر جذاب:

تمشيط الشعر، خطوة من أهم الخطوات العناية بالشعر هو عدم تسريحة وهو جاف حيث يجب تمشيطه وهو رطب قليلا بعد تنظيفه، كما يفضل تمشيطه بأصابع اليد مع استعمال بلسم لترطيب، ويفضل تمشيطه من الأسفل إلى الأعلى لإزالة التشابك الموجود بالسعر، ويجب التعامل مع الشعر الكيرلي بلين ولطف.

البعد عن استخدام الحرارة، يجب البعد عن استخدام مصففات الشعر التي تحتوي على حرارة عالية من أجل تمليس الشعر والتي لها ضرر كبير على الشعر نتيجة تعرضه لحرارة عالية.

استعمال شامبو خالي من السلفات، يحب معرفة الأنواع التجارية الشامبوهات التي تحتوي على مادة السلفات لأنها تعمل على إزالة الزيوت المفيدة للشعر

ويجب اختيار شامبو وبلسم المناسب لطبيعة كل الشعر، وعدم الإفراط الكثير في استعمال الشامبو.

روتين العناية بالشعر الكيرلي الجاف