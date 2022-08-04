صاروخ التفتيح للعرايس.. خلطة الكوافيرات للعرايس لتبييض الجسم وإزالة الاسمرار والبقع والتصبغات نهائيا هتنور الجسم في دقائق

نقدم لكم خطوات وطريقة عمل كريم النشا في المنزل بإمكانيات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا، يعتبر النشا هو مكون تجمّعت به العديد من العناصر المفيدة والمغذية للشعر والبشرة والجسم، حيث أنه لا نقوم باستخدامه في تحضير الأطعمة فقط وإنما يمكننا استخدامه في عمل وصفات للعناية بالبشرة والشعر، وفي مقالنا اليوم نقدم هذه الوصفات إلى كل العرائس الجديدة التي تبحث عن حل جذري للاسمرار والبقع الداكنة في مناطق الجسم المختلفة.

طريقة عمل كريم النشا لتفتيح الجسم في المنزل

يلزمكم لعمل هذه الوصفة بعض المكونات الضرورية والمفيدة والتي تتمثل في كل مما يلي:-

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان صغيرتان من الحليب البودرة.

بطاطس صغيرة الحجم.

ماء ورد (لسد المسام).

خطوات استخدام النشا والبطاطس لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم:-

أول شيء قومي بغسل البطاطس وتقطيعها إلى شرائح رفيعة ثم قومي بوضعها داخل الخلاط حتى يتم طحنها جيدًا.

أحضري طبق مناسب ويفضل أن يكون عميق حتى لا تتناثر منه المكونات ثم قومي بتقليبها جيدًا بداخله.

بعد ذلك رطبي بشرتك قليلًا بماء دافئ حتى تنفتح مسام البشرة أو المنطقة التي ترغبين في تفتيحها.

ثم قومي بتطبيق الخليط على البشرة ودلكيها جيدًا بحركات دائرية لطيفة حتى يتغلغل الخليط إلى الجلد بشكل أقوى.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفه بماء وغسول مناسب ثم قومي بترطيب البشرة واستخدام الكريم مرتين أسبوعيًا.

أهم فوائد النشا للبشرة

عند خلط الليمون مع نشا الذرة وتقليب الخليط جيدًا واستخدامه على البشرة يساهم في القضاء على خلايا البشرة الميتة وجعل الجلد جديد ومرن.

كما يعمل النشا على تفتيح لون البشرة والجسم ويقضي على أي بقع داكنة ويوحد لون الجسم كله.

وكذلك يزيد من نعومة البشرة بعد عملية التقشير ويجعل البشرة أكثر رطوبة ويعالجها من مشكلة الجفاف.

يقضي على حبوب الشباب التي يعاني منها الكثير من الشباب وخاصة في سن المراهقة والتي تؤثر في شكل البشرة.

يخلص البشرة من البثور السوداء ويقضي على مسام البشرة الواسعة ويعمل على سدّها.

وصفه تفتيح للعروسه

انصحك عزيزتي العروسه قبل زفافك ان تستمري على هذه الوصفة للحصول على بشرة ناصعة البياض وهي وصفة الحليب وعصير الليمون.

كل ما عليك أن تحضري ملعقة كبيرة مملوءة من الحليب مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

في وعاء امزجي الخليط جيدا ثم ضعي هذا الخليط على بشرتك وكذلك جسمك.

اتركي هذا الخليط على بشرتك مده لاتقل عن نصف ساعة للحصول على أفضل نتيجة.

قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر

كرري هذه الوصفة وستجدي تغير في لون بشرتك وبياض ناصع

الكوكاكولا للتبييض