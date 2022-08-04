ألذ وأجمل تتبيلة للباذنجان المخلل على طريقة المطاعم

يعتبر الباذنجان من أكثر الوجبات الشعبية التى نالت إعجاب الشعب المصري، فالكثير منهم يبحثون عن المقبلات السهلة فى التحضير التى تفتح الشهية لتناول الأصناف المقدمة من الطعام يوميا، فالعديد من الوجبات لا غنى عن وجود المخلل بجوارها مثل، الفول المدمس والطعمية والوجبات السريعة والثمينة التى يساعد المخلل على سرعة الهضم، أنه من الخضروات الصحية المفيدة للجسم الذى يدخل دائما فى السلطات الخضراء والبيضاء مع الطحينة، وأيضا يقدم مشوى مع تتبيلة متميزه تعزز طعمة أنة مخلل الباذنجان بتتبيلة خاصة لها معجبين فى أنحاء البلاد العربية والغربية أيضا، فلا يميز محبة هذا المخلل بين فقير أو غنى، فالكثيرون يفضلون تناول الباذنجان المخلل بكذا طريقة فمن الممكن صنع مخلل الباذنجان مسلوق مع التتبيلة الاصلية، أو مقلى فهو عشق المصريين بالأخص، فهو وجبة اقتصادية موفرة لها طعم ومذاق طيب، كما أنه أفضل المخللات اللذيذة التى تقدم فى اشهر المطاعم المختصه لتجهيز وتقديم الأكلات المشوية، فالكثير من النساء لا تستطيع عمل التتبيلة الاصلية التى يتميز بها الباذنجان المخلل لهذا نقوم باعداد طريقة عمل مخلل الباذنجان بخطوات بسيطة وسهلة التحضير بطعم ومذاق جميل .

طريقة عمل مخلل الباذنجان

مقادير مخلل الباذنجان ;

كيلو من الباذنجان الأسود الصغير

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

ربع كوب من عصير الليمون

3 ملاعق كبيرة من الخل الابيض

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

ملعقة صغيرة من الكثبرة المطحونه

كميه من الملح حسب الرغبة

زيت للقلى

5 ملاعق كبيرة من الفلفل الألوان المفروم

2 ملعقة من الفلفل الحار

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم

طريقة تحضير الباذنجان المخلل

أولا نقوم بنزع العنق الاخضر من الباذنجان، ثم نقوم بغسلة جيداً بالماء ثم نقوم بقلية فى الزيت، حتى يأخذ النضج الكافى و نترك الباذنجان على جنب حتى يبرد تماما، فى الكبة نضع الثوم والملح والفلفل الحار والفلفل الألوان والكثبرة الجافة والليمون والخل والكمون والبقدونس ونخلط مرة واحدة لضمان خلط التتبيلة مع بعضها البعض، ثم نقوم بعمل فتحات فى الباذنجان المقلي وبعد ذلك نضع التتبيلة داخل كمية الباذنجان كلها، ثم نقوم بوضعها داخل علبه محكمة الغلق ونضعها فى الثلاجة لحين تناول الطعام، يمكن سلق الباذنجان حسب الرغبة ويقدم بالهنا .