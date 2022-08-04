اسحرى الكل بخدودك الوردية.. الفازلين والكركديه خلطة الكوافيرات لتوريد الخدود والشفايف وازالة السواد والتصبغات

تتمنى أغلب النساء الحصول على خدود وشفاه وردية ويلجأن لاستخدام المساحيق ومستحضرات التجميل لهذا الغرض، لكن هذه المواد تحتوي على تركيبات كيميائية تضر بالبشرة على المدى البعيد، كما أن أثمان هذه المستحضرات مرتفعة جدًا، وخاصةً الأنواع الجيدة منها، وهذا ما دفع الكثيرات للبحث عن وصفات طبيعية تحقق نفس النتائج، وإليكم بعض هذه الوصفات، بالإضافة لبعض النصائح لتوريد الشفاه والخدود بشكل طبيعي.

خلطة الفازلين والكركديه لتوريد الخدود

تُعتبر خلطة الفازلين الطبي مع الكركديه من أفضل الوصفات التي تساعد في الحصول على خدود وردية.

مكونات الوصفة

نحتاج في هذه الوصفة للمكونات التالية:

ماء.

مقدار من أوراق نبات الكركديه.

فازلين طبي

طريقة تحضير الوصفة

يمكن تحضير الوصفة بالخطوات التالية:

قومي بإضافة أوراق الكركدية إلى الماء في إناء مناسب، وضعيه على النار حتى الغليان.

بعد ذلك، ارفعي الإناء عن النار واتركيه جانيًا يبرد.

ثم قومي بخلط مقدار من الفازلين الطبي مع مغلي الكركديه، وقلبي الخليط جيدًا حتى يتجانس.

احفظي الخليط في برطمان معقم محكم الغلق، وطبقيه قبل النوم يوميًا على منطقة الخدين لمدة 5 دقائق، ثم أزيليه بالماء.

داومي على ذلك لفترة حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة، والتي ستظهر في أقصر وقت.

وصفة الكركم وجوزة الطيب لشفاه وردية

تُعد وصفة الكركم وجوزة الطيب من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة المستخدمة في توريد الشفاه، وهي كالتالي:

مكونات الوصفة

تتطلب هذه الوصفة المكونات التالية:

نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ماء.

نصف ملعقة صغيرة من بشر جوزة الطيب.

طريقة تحضير الوصفة

يمكنك إعداد وصفة الكركم وجوزة الطيب كالتالي: