اسحرى الكل بخدودك الوردية.. الفازلين والكركديه خلطة الكوافيرات لتوريد الخدود والشفايف وازالة السواد والتصبغات

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تتمنى أغلب النساء الحصول على خدود وشفاه وردية ويلجأن لاستخدام المساحيق ومستحضرات التجميل لهذا الغرض، لكن هذه المواد تحتوي على تركيبات كيميائية تضر بالبشرة على المدى البعيد، كما أن أثمان هذه المستحضرات مرتفعة جدًا، وخاصةً الأنواع الجيدة منها، وهذا ما دفع الكثيرات للبحث عن وصفات طبيعية تحقق نفس النتائج، وإليكم بعض هذه الوصفات، بالإضافة لبعض النصائح لتوريد الشفاه والخدود بشكل طبيعي.
خلطة الفازلين والكركديه لتوريد الخدود
تُعتبر خلطة الفازلين الطبي مع الكركديه من أفضل الوصفات التي تساعد في الحصول على خدود وردية.
مكونات الوصفة
نحتاج في هذه الوصفة للمكونات التالية:
- ماء.
- مقدار من أوراق نبات الكركديه.
- فازلين طبي
طريقة تحضير الوصفة
يمكن تحضير الوصفة بالخطوات التالية:
- قومي بإضافة أوراق الكركدية إلى الماء في إناء مناسب، وضعيه على النار حتى الغليان.
- بعد ذلك، ارفعي الإناء عن النار واتركيه جانيًا يبرد.
- ثم قومي بخلط مقدار من الفازلين الطبي مع مغلي الكركديه، وقلبي الخليط جيدًا حتى يتجانس.
- احفظي الخليط في برطمان معقم محكم الغلق، وطبقيه قبل النوم يوميًا على منطقة الخدين لمدة 5 دقائق، ثم أزيليه بالماء.
- داومي على ذلك لفترة حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة، والتي ستظهر في أقصر وقت.
وصفة الكركم وجوزة الطيب لشفاه وردية
تُعد وصفة الكركم وجوزة الطيب من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة المستخدمة في توريد الشفاه، وهي كالتالي:
مكونات الوصفة
- تتطلب هذه الوصفة المكونات التالية:
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.
- ماء.
- نصف ملعقة صغيرة من بشر جوزة الطيب.
طريقة تحضير الوصفة
يمكنك إعداد وصفة الكركم وجوزة الطيب كالتالي:
- قومي بخلط الكركم وجوزة الطيب معًا، ثم قومي بإضافة مقدار من الماء إليهم ا.
- قلبي الخليط جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة.
- بعد ذلك، قومي بتدليك الشفاه بالخليط على مدى 5 دقائق.
- ثم قومي بشطف الشفاه بماء بارد، مع استعمال مرطب شفاه مناسب.
- نصائح لخدود وشفاه وردية بدون مكياج
- هناك مجموعة من النصائح الفعالة التي يمكن اتباعها لتوريد الشفاه والخدود بدون مجهود او مكياج، وهي كالتالي:
- تناول كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على نضارة البشرة.
- الإكثار من تناول الخضر الطازجة والفاكهة للاستفادة من محتواها من الفيتامينات والمعادن.
- استخدام مرطبات مناسبة لإزالة خلايا الجلد الميت على البشرة والشفاه.
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