انت الان تتابع خبر ستذهلك نتائج استخدام الفاصوليا في نظام الكيتو دايت … كيف تستخدمينها وما هي النتائج تابعي ما سنقوله لك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر الفاصوليا من الأطعمة الصحية جداً التي تحتوي نسبة كبيرة من البروتين.

رغم أن الفاصوليا تحتوي كمية منخفضة من الكربوهيدرات، يمكن إضافتها إلى نظام الكيتو دايت بطرق عديدة صحية تناسب الكيتو.

من أكثر الطرق المناسبة لتناول الفاصوليا في نظام الكيتو هو إختيار الفاصوليا الخضراء أو فول الصويا الأسود.

مع ذلك يمكن تناول أنواع أخرى من الفاصوليا شرط الالتزام بالكمية المسموح بها.

كيف يمكن إضافة الفاصوليا الى نظام الكيتو؟

الايدامامي: يحظى الايدامامي بشعبية كبيرة في المطبخ الآسيوي على عكس الأنواع الأخرى من الفاصوليا فإن الايدامامي منخفض بالكربوهيدرات، لذلك يمكن تناول نصف كوب أو حتى كوب كامل من الايدامامي المحضر على البخار مع الملح، وذلك مع البقاء ضمن الحد اليومي من الكربوهيدرات.

فول الصويا الأسود: يُعتبر هذا النوع من الفاصولياء من أكثر الأنواع المثالية لنظام الكيتو. يحتوي فول الصويا الأسود نسبة منخفضة جداً من الكربوهيدرات لكل كوب. يمكن أن يكون فول الصويا الأسود مناسب جداً للحساء وللسلطات أيضاً.

الفاصوليا الخضراء: يُستخدم هذا النوع من الفاصوليا كونه نوع من الخضار أكثر من استخدامه كنوع من الفاصوليا، لكن هذا الأمر لا يعني أنه لا يناسب نظام الكيتو بل على العكس.

يمكن إضافة الفاصوليا الخضراء الى أطباق الحساء بالخضار، كما يمكن تقديمها مسلوقة أو سوتيه الى جانب شرائح اللحم المشوية.

برأي برناديت: حتى ولو كانت الفاصوليا لا تناسب نظام الكيتو، هناك بعض البدائل المناسبة التي تحتوي على نفس الفوائد الصحية.