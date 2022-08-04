انت الان تتابع خبر تغطية الرأس تدمر الدماغ! عادات تمارسها يوميا تشكل خطراً على حياتك تعرف عليها لحماية نفسك من الخطر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النوم لمدة 8 ساعات يومياً له العديد من الفوائد الصحية إلا أن هناك بعض العادات الخاطئة نقوم بفعلها يوميا وتتسبب في حدوث مشكلات صحية كثيرة.

من أسوأ العادات التي تضر صحة الدماغ وهي الأكثر شيوعا فقد أكدت الأبحاث أن هذه العادة تتسبب في تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدماغ الأمر الذي يتسبب في قلة وجود الأكسجين وهذا من شأنه تلف الدماغ على المدى القصير.

2- البقاء وحيداً لفترة طويلة أكد أطباء الصحة النفسية أن الجلوس وحيداً لفترة طويلة من العادات السيئة التي تسبب ضرراً لصحة الدماغ.

3- الاستخدام المفرط للتليفون

الاستخدام المفرط للتليفون يدمر العلاقات الاجتماعية والشخصية للأشخاص الأمر الذي يؤثر سلباً على صحة الدماغ.

4- عدم تناول وجبة الإفطار

تجنب هذه العادة يسبب ضرراً جسيماً للعقل وقد أكدت بعض الأبحاث أن هذه العادة تتسبب في الإصابة بالسكتة الدماغية على المدى الطويل

5-الكحول وفقًا للباحثين ، فإن استهلاك الكحول يدمر الروابط بين خلايا الدماغ. وبالنسبة لأولئك الذين يتوقفون عن شرب الكحول ، يعود الدماغ في النهاية إلى طبيعته.

6. التدخين كما أظهرت الأبحاث، أن التدخين لا يؤدي إلى الإصابة بالسرطان فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى انخفاض سمك القشرة الدماغية