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معمول التمر الفاخر من المخبوزات التي ترتبط بالمناسبات والأعياد في كثير من البلاد العربية، ويمكننا تحضيره في المنزل بطريقة بسيطة بدلاً من شرائه جاهز، ويتميز المعمول بمكوناته البسيطة فهو يحضر سادة أو بحشوات متنوعة مثل المكسرات أو العجوة على حسب المتوفر في مطبخك، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة بسيطة لعمل معمول التمر الفاخر بطعم أحلى من الجاهز.

مكونات معمول التمر الفاخر

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل معمول التمر بالمقادير المضبوطة التي تعطي طعم وشكل مميز للمعمول: كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.

نصف كيلو من السمن.

نصف كوب من السمسم.

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة رائحة كعك (المحلب).

ربع ملعقة صغيرة ملح. الحشوة ربع كيلو من الفستق المطحون.

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة صغيرة من ماء زهر.

ملعقة كبيرة من السمن. للتزيين سكر بودرة ناعم (اختياري). طريقة التحضير لتحضير معمول ناجح بطعم أحلى من الجاهز التزمي سيدتي بخطوات العمل التالية: لتحضير الحشوة: نضع نصف كيلو من العجوة في إناء عميق ثم نضيف ملعقة كبيرة من السمن وربع كيلو من الفستق المطحون. ثم نضيف ملعقة صغيرة من ماء الزهر ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم نقوم بتشكيلها كرات صغيرة الحجم. نضع كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات في إناء عميق ثم نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وثلاث ملاعق من السكر البودرة، وربع ملعقة صغيرة من الملح. ثم نضيف ملعقة كبيرة من المحلب المطحون، ونصف كوب من السمسم المحمص ونقلب المكونات مع بعضها. ثم نزود نصف كيلو من السمن، ونقلب المكونات حتى تمتزج مع السمن. ثم نزود كوب الحليب بالتدريج، ونقلب المكونات حتى تتشرب العجينة الحليب مع ضرورة عدم المبالغة في مدة العجن. ندخل العجينة الثلاجة ساعتين قبل تشكيلها. ثم نشكل العجينة كرات حجمها ضعف حجم كرة الحشوة حتى لا تظهر منها الحشوة أثناء الخبز. نقوم بعمل تجويف في كرة العجين ونضع كرة من الحشوة ثم نغلقها جيداً. نكمل باقي كرات العجين بنفس الطريقة ثم نضع كرات العجين بعد حشوها في القالب الخاص بتشكيل المعمول لتأخذ شكل مميز. نضع المعمول في صينية مدهونة بمسحة خفيفة جداً من الزيت مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية حتى لا تلتصق ببعضها لأن حجمها سيزيد أثناء الخبز. ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى ينضج تماماً. عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ويترك المعمول يبرد تماماً. يزين بالسكر البودرة ويوضع في طبق التقديم ثم يقدم بألف صحة وعافية. يمكنك الاحتفاظ بالمعمول في علبة نظيفة ومحكمة الغلق بحرارة الغرفة. عمر شويل - جدة معمول التمر الفاخر بطعم أحلى من الجاهز - ثقفني

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