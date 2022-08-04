هيخليكى قمر 14.. كريم ميبو مع الفازلين خليط جبار هيفتح بشرتك وينعمها زى بشرة الأطفال

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تسعى جميع الفتيات والسيدات للحصول على بشرة متألقة ناصعة البياض، كما أن هناك البعض من النساء يعانون من مناطق أغمق من باقي أجزاء الجسم، مما يجعلهن يبحثن بكثرة حول أسهل الطرق الطبيعية الفعالة والآمنة لتفتيح سريع، ذلك لأن أغلب المنتجات والمكونات الكيميائية الخاصة بالتفتيح تعطي نتائج غير مرضية على المدى الطويل، لهذا فقد أتينا لكن سيداتي بوصفة سهلة وبسيطة ستمكنك من الحصول على بشرة كالأطفال، ولمعرفة تفاصيل الوصفة تابعي ما يلي.
طريقة استخدام كريم ميبو لتفتيح البشرة
المكونات اللازمة لعمل الوصفة:
- اولاً أربع ملاعق كبيرة من كريم ميبو.
- ثانياً ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد الطبيعي.
- ثالثاً خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
رابعاً ملعقة فازلين.
- خامساً نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
خطوات وطريقة تحضير واستخدام كريم ميبو للبشرة
- اولاً ضيفي كل هذه المكونات مع بعضها حيث ابدئي بإضافة ماء الورد مع نشا الذرة وقلبيها جيدًا، ثم قومي بإضافة باقي المكونات إلى الخليط.
- ثانياً ضعي الخليط الذي قمتي بتحضيره داخل حمام مائي أو الميكروويف حتى يذوب قليلًا، ثم بعد ذلك قومي برفعه وتركه قليلًا حتى يبرد.
- ثالثاً استخدمي الكريم على بشرتك يوميًا قبل النوم، قومي بوضعه على بشرتك، ثم ابدئي بتدليكه على البشرة بحركات دائرية وبعد أيام قليلة ستجدي أفضل النتائج وتفتيح مميز لا يجعلكي تلجئي مرة أخرى إلى مستحضرات التجميل.
أهم مميزات كريم ميبو للبشرة والجلد
هناك الكثير من المميزات التي من خلالها يتميز بها كريم ميبو الطبي ومن بين هذه المميزات ما يلي:
- اولاً يساعد كريم ميبو على المحافظة على الجرح بدون أن يصيبه أي ميكروبات أو بكتيريا ضارة قد تزيد من خطورته وتهيّجه.
- ثانياً بجانب ذلك أنه يحتوي على مكونات تساعد على تسكين الآلام المختلفة والتي يعاني منها الجلد، فهو كريم أساسًا مخصص للحروق والالتهابات.
- ثالثاً يسرّع من عملية التئام الجروح والتي قد تستغرق في شفائها والتئامها سنوات يساعد ميبو على التئامها في فترة قصيرة ولا يترك أي أثر لها على الجلد.
- رابعاً واخيراً يعزز كريم ميبو الطبي شفاء الجلد بشكل طبيعي بحيث يخفي أي أثر قد يتم تركه على الجلد بعد إصابته بالالتهابات أو حروق من أشعة الشمس الحارقة ويعمل على تجديد خلايا الجلد التالف.
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