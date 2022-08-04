10 طرق تحولي بيها اي شوز مش مريح لشوز مريح لرجلك

دايما بتقابلنا مشكلة مع الشوز الجديد ، ممكن يوجع الرجل في اول كام لبسه, او بعد ما تشتريه تكتشفي انه واسع شوية او ضيق ، لكن متقلقيش كل المشاكل دي ليها حل ، هنشوفها مع بعض في السطور الجاية ، وهنتعرف على حيل للشوز تحولك اي شوز مش مريح لشوز مريح لرجلك.
حيل للشوز:
1- امنعي رجلك من الانزلاق باستخدام لاصق جروح:
لما بتشتري شوز كتير احيانا بيكون الكام دقيقة اللي انتي بتقيسي فيهم مش كافيين عشان تتأكدي اذا كان الشوز ممكن يزحلق الرجل في المشي ولا لا ، ولكن لو ده حصل معاكي ، تقدري تحلي المشكلة دي بطريقة بسيطة ، الزقي لاصق جروح على النعل ، السطح الخشن بتاع اللاصق هيساعد على منع انزلاق الرجل.
2- حطي طلاء ضوافر على الصندل لمنع الاحتكاك:
طريقة بسيطة لتجنب البثور اللي بتنتج عن الا حتكاك بين النعل والجلد ، وهي بوضع طلاء ضوافر شفاف على المناطق اللي بتحسي فيها باحتكاك.
3- اتخلصي من حشو الشوز الصلب باستخدام فوطة صحية:
مافيش حاجة افضل من المشي على سطح ناعم ومريح ، ولكن في بعض الاحذية بتبقى قاسية جدا بحيث انك متقدريش تمشي فيها بشكل مريح ، في طريقة بسيطة تقدري تصلحي بيها ده وهي انك تبطني الشوز من جوه بفوطة صحية.
4- حولي اي شوز لشوز شتوي:
في الشتا اكتر حاجة بنحس فيها بالبرودة هي رجلنا ، وعشان تحولي الشوز بتاعك لشوز شتوي ، كل اللي هتعمليه قصي قطعة قماش تكون خامتها من الالياف الدقيقة واستخدميها كنعل داخلي للشوز.
– حددي مقاس النعل على قطعة ورق.
– قصي الرسمة واستخدميها عشان تقصي عليها قطعة القماش.
– وبكده يبقى النعل جاهز عندك لاستخدامه.
5- وسعي الشوز باستخدام شراب:
لتوسيع الشوز الضيقة بشكل بسيط نسبيا ، الحيلة هي انك تلفي كذا شراب في بعض وتحطيهم جوه الشوز بحيث ان حجمهم يبقى اكبر من الشوز ، سيبيهم طول الليل ، ولو لزم الامر ممكن تكرري العملية دي كذا مرة لحد ما توصلي للنتيجة اللي انتي عايزاها.
6- البسي شراب بطريقة مخفية مع الكعب العالي:
لبس الكعب العالي ممكن يبقى مشكلة لو بتعاني من تعرق الرجلين ، ورجلك هتتزحلق وهيبقى مش مريح في اللبس ، الحل الوحيد هو انك تلبسي شرابات بتمتص الحرارة ، ولكن مع ذلك ، بيكون صعب تخفيها مع الكعب العالي ، وعشان تصلحي المشكلة دي ، البسي الشراب على صوابع الرجل التاني والتالت بس ، زي ما هو باين قدامنا في الصورة.
7- استخدمي قماش لمنع الصندل من انه يأذي رجلك:
بالحيلة دي مش بس هتخلي الصندل مريح ولكن كمان هيبقى شكله احلى ، من خلال تغطية احزمة الصندل او السليبر بقطعة قماش قطن ، الشوز هيبقى اكتر ليونة وهيمنع الاحتكاك بجلدك.
8- استخدمي وسادة لو الشوز كبير:
سواء بتستخدمي وسادة او كورة قطنية او حتى ورق تواليت ، فالطريقة السريعة عشان تصلحي الشوز الكبير هي انك تحاولي تملي بعض المساحة عند الصوباع الكبير ، ولكن افتكري انك تشيلي الحشو مجرد ما تقلعيها ، لانه ممكن يسبب ريحة كريهة للشوز.
9- اربطي اربطة الشوز حسب احتياجاتك:
الطريقة اللي بتربطي بيها اربطة الشوز بتخليه مريح اكتر ، على سبيل المثال ، عشان تمنعي الكعب من الحركة والتسبب في ظهور بثور لما تلبسي الحذاء الرياضي ، جربي الطريقة دي:
– دخلي الرباط في الجنب اليمين في الفتحة الاضافية على نفس الجنب ، واعملي نفس الحركة على الجنب التاني.
– مرري الاربطة الناحية التانية ودخليها في الفتحة الموجودة على الجنب التاني واربطيها.
10- استخدمي فوطة صحية عند الكعب:
لو بتعاني من احتكاك كاحل الرجل بالشوز ، تقدري تصلحي المشكلة دي باستخدام فوطة صحية ، اقطعي قطعة من الفوطة والزقيها في الجزء الخلفي من الشوز من الجنب اللاصق بتاعها ، وممكن كمان تلزقي فوطة صحية يومية بالغرا ، ده هيمنع الاحتكاك بين جلدك والشوز.
حيل سريعة ورخيصة عشان تعتني بالشوز بتاعك وترجعيه كانه جديد ولسه شرياه
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