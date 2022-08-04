فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في ثواني

طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ، الثوم من الأساسيات في أي مطبخ ويتم وضعه على كثير من أنواع الأطعمة المختلفة والمتنوعة، والثوم يعتبر من الأطعمة المفيدة جدا للجسم الإنسان، لأنه يعتبر أقوى مضاد حيوي يحمي الجسم من نزلات البرد الشديد، وفي بعض الأحوال ينصح الأطباء بتناول فص واحد من الثوم كل يوم على الريق، ولكن حديثنا اليوم عن مشكلة كبيرة تعاني منها كل النساء وهي مشكلة تقشير الثوم لأنه يترك رائحة صعبة في اليدين، بالإضافة إلى أن الثوم الجديد تكون القشرة لاصقة في الثوم ويصعب تقشيرها، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم طريقة رائعة لتقشير الثوم بدون أي مجهود نهائي، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

الطريقة الأولى في تقشير الثوم بسرعة كبيرة

الثوم من الأطعمة التي تستغرق وقتا طويلا في تقشيرها وفي بعض الأوقات لا تمتلك ربة المنزل وقتا كافيا لكي تقوم بتقشير الثوم وبعد ذلك تقوم بطهي الطعام، وتفضل ربة المنزل أن تقوم باستبدال الثوم الطازج الثوم البودرة، ولكن للأسف الشديد الثوم البودر لا يعطي نفس الرائحة والطعم الثوم الطازج، ولكن نحن سوف نقدم طريقة تقشير الثوم بكمية كبيرة، والآن سوف أقدم لكم طريقة الأولى لتقشير الثوم في ثواني بدون ترك رائحة في اليدين، وتتلخص الخطوات في:

يجب إحضار كمية الثوم التي تريدها.

يجب قطع رؤوس الثوم.

يجب تقطيع الثوم وفصل كل فصوص الثوم عن الآخر.

يجب إحضار طبق عميق به ماء ساخن.

يجب وضع فصوص الثوم في الماء الساخن لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت يجب تصفية الماء من على الثوم.

يجب وضع كمية الثوم في قطعة قماش نظيفة.

يجب فرك الثوم باستخدام قطعة القماش. يتم فصل القشرة عن الثوم.

يجب تجفيف الثوم من الماء.

يجب وضع الثوم في كيس بلاستيك.

يجب وضعه في الفريزر.

يجب خروج الثوم عند الاستخدام.

الطريقة الثانية لتقشير الثوم

نضع فصوص الثوم في كيس.

يتم الضغط عليه برفق.

يتم فتح الكيس وبعد ذلك يجب إزالة القشرة الخارجية ووضعها في كيس ثم في الفريزر.

كما ذكرنا في المقال طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ في المنزل فهناك الكثبر من الفتيات تجد صعوبة في تقشير الثوم باستعمال الأداة العادية فيمكن تقشير الثوم باستعمال الماء او استعمال البرطمان وكلها طرق حديثة تساعد على جعل الثوم مقشر بشكل نهائي وسليم بدون اي مواد كيميائية ضارة فيمكن تقشير الثوم بسرعة الصاروخ بهذه الطريقة والاستفادة