طريقة عمل الروج الثابت في البيت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

تتعرض الشفايف إلى ظهور التشققات عليها من الخارج والجفاف نتيجة الهواء، كما أن هناك بعض أنواع الشفايف الحساسة التي تتأثر بشكل سريع من العوامل الخارجية، لذلك تقوم معظم الفتيات باستخدام الروج بألوانه المختلفة لتلوين الشفايف وإخفاء هذه التشققات، ولكن الروج الصناعي يجعل الشفايف تزداد سوءاً نتيجة احتوائه على مكونات صناعية ضارة، كما أنه مكلف ويحتاج إلى مبالغ كبيرة عند شرائه، لذلك تبحث الفتيات عن طريقة عمل روج طبيعي للشفايف، يساهم في ترطيب الشفايف ويخفي التشققات والجلد الميت الذي يتراكم على الشفايف من الخارج، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي.

طريقة عمل الروج الثابت في البيت

تختلف درجات لون روج الشفايف الطبيعي وتختار كل فتاة لون الروج المناسب لها من خلال لون البشرة، كما أن عمل روج الشفايف الطبيعي في المنزل يساهم في التوفير ويساعد على إزالة التشققات وترطيب بشرة الشفايف ويجعلها أكثر لمعانا وجمالاً، ويعتبر مكونات الروج بسيطة ومعظمها متوفرة في المنزل، وتتمثل مكونات عمل روج الشفايف الطبيعي في توفير الآتي.

المكونات

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

زيت جوز الهند نصف ملعقة.

قطرات من لون الطعام المرغوب فيه.

طريقة تحضير الروج الثابت في البيت

روج الشفايف من أدوات الميكب الأساسية عند كل فتاة، حيث ترغب الفتيات تجميل المظهر الخارجي لها لذلك يضعن كريم الأساس والروج، ولكن الروج الصناعي يؤثر على الشفايف كما أنه غالي، ويمكن عمل الروج الطبيعي في المنزل بزيت الزيتون الذي يساهم في ترطيب بشرة الشفايف، وكذلك زيت جوز الهند الذي يعطي للشفايف لمعان ونعومة فائقة، ولون الطعام يساهم في تلوين لون الشفايف، ويمكن تحضير الروج الطبيعي من خلال إتباع ما يلي.