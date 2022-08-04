كريم تفتيح مضاد للتجاعيد والخطوط الرفيعة وشد منطقة تحت العين من أول استعمال

كريم تفتيح مضاد للتجاعيد، تعتبر التجاعيد من أهم علامات بداية الشيخوخة، إلا أن بعض من الفتيات والسيدات الصغيرة في السن تعانين من ظهور التجاعيد بسبب بعض العوامل الخارجية والممارسات الخاطئة، بما يظهرها بسن متقدم، ولذلك تحرص الكثير من السيدات على تطبيق وصفات تساعدهن على التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة من خلال اتباع الآتي:

كريم تفتيح مضاد للتجاعيد

المكونات

قطرات من زيت الزيتون.

قطرات من العسل الأبيض.

بضع قطرات من الجلسرين.

طريقة التحضير

نقوم بمزج جميع المكونات السابقة معاً في وعاء مناسب الحجم، حتى نحصل على ماسك متجانس القوام.

ندلك الماسك على البشرة إلى أن تتشربه بشكل كامل.

احرصي على تطبيق تلك الوصفة مرتين كل يوم (مرة في الصباح الباكر، ومرة أخرى قبل النوم)، وستلاحظين بنفسك النتيجة من تحس في شكل بشرتك، واختفاء آثار التجاعيد بشكل تدريجي.

وصفة عصير الليمون لإزالة تجاعيد الوجه

كمية قليلة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقوم بعصر حبة واحدة كبيرة الحجم من الليمون في وعاء مناسب الحجم.

نغمس قطعة من القطن في عصير الليمون المركز، ثم نمرره على البشرة.

نقوم بفرك البشرة بحركات دائرية لطيفة، ونترك عصير الليمون على البشرة لمدة 10 دقائق.

نشطف البشرة بالماء الفاتر.

نكرر تلك الوصفة من (2-3 مرات) أسبوعياً، حتى نحصل على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة خل التفاح لنضارة البشرة

المكونات

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقتان من أي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

طريقة التحضير

قومي بمزج جميع المكونات السابقة معاً في وعاء مناسب الحجم.

نقوم بفرد الماسك الناتج على منطقة الوجه والرقبة واليدين، ثم نتركه لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماماً على بشرتك.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

اسباب ظهور التجاعيد

وتعود أسباب تكون التجاعيد في الوجه واليدين خاصة إلى فقدان الجسم لمرونته ورطوبته بسبب انخفاض نسب الكولاجين في الجلد بشكل تدريجي بسبب بعض العوامل ومنها، التعرض المباشر المفرط للشمس، استخدام مستحضرات تجميل غير ملائمة لنوع البشرة، التدخين، إلى جانب نقص بعض المعادن والفيتامينات ومنها فيتامين (د3).