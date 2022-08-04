بديل الصبغة.. اسرار صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب

صبغ الشعر باللون البني الغزالي بالقهوة والكاكاو، النساء بصفة عامة يحبون التجديد والتغيير من وقت إلى أخر حتى لا تشعر بالملل في ظل الضغوطات اليومية التي تعشيها كل ربة منزل، ولذلك وجدنا أن معظم النساء تشتكي من ظهور مشاكل كثيرة بعد استخدام الصبغات الكيميائية التي يستخدمونها في الكوافير ومن أمثلة هذه المشاكل هي تساقط الشعر بشكل كبير وتقصفه وأصبح الشعر خشن وغير ناعم على الإطلاق، ولكن معنا وداعا لكل هذه المشاكل نحن سوف نقدم لكم وصفة سحرية للتحويل لون شعرك إلى اللون البني بدون استخدام أي مواد كيميائيّة تضر الشعر، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة المزيد عن استخدام هذه الوصفة.

مكونات صبغة الشعر باللون البني الغزالي بالقهوة والكاكاو

اللون البني الغزالي لاحظنا انتشاره في الأيام الماضية على معظم الفتيات، ومعظم النساء ترغب في جعل لون شعرها هذه الدرجة، وهذا لأن هذا اللون يناسب جميع ألوان لون البشرة، وهذه الوصفة تناسب جميع أنواع نوع الشعر سواء الخشن أو الناعم، ونحن لا نريد من أن تقومي بدفع مبالغ باهظة في شراء الصبغات التي لا تحتوي على مواد كيميائية وإنما نريد إحضار المكونات التي سوف نذكرها لكِ الآن لكي تحصلي على أحلى لون بني في شعرك من المنزل، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق ونصف من القهوة السادة.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الحلو.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من النشا.

خطوات تحضير الصبغة واستخدامها في تغيير لون الشعر

المكونات كلها طبيعية لا تؤثر على الشعر وإنما تغذي الشعر من الجذور، وتحافظ على بصيلة الشعر وتجعلها أقوى بكثير، ولذلك اتجهت الكثير من النساء للاستخدام هذه الوصفة لأنها مفيدة للغاية، وخطوات هذه الوصفة بسيطة وسهلة ويمكن أي ربة منزل تحضيرها:

يجب تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

حتى نحصل على خلطة مثالية للغاية.

يجب فرد الشعر وبعد ذلك وضع الوصفة من الجذور حتى الأطراف.

نتركها على الشعر لمدة ساعة وبعد ذلك يجب غسلها جيدا بالماء والشامبو.

كما ذكرنا في المقال طريقة صبغ الشعر باللون البني الغزالي في البيت بمكونات طبيعية بدون اي مواد كيميائية ضارة بالفتيات تريد أن تصبح شعرهم باللون البني الغزالي لذاك يمكن وضع أو استخدم القهوة والكاكاو تجعل الشعر لونه مثل النجمات وايضا هادي ويعطي مظهر جذاب ورونق عالي لذلك يمكن استخدام بعض الوصفات المذكورة في المقال لتحصلي على شعر بني