نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن المجعد وحولي لخيوط حرير خلال ساعتين في المقال التالي

كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون، تظل منتجات الكيراتين والبروتين من أكثر المنتجات طلباً من قبل السيدات والفتيات في كل أنحاء العالم، من أجل الحصول على شعر مفرود ومنحه اللمعان والنعومة المطلوبة في أقل وقت ممكن، لكننا حرصنا سيدتي على استعراض بعض الوصفات الطبيعية لعمل كيراتين طبيعي للشعر تظهر نتائجها بشكل فوري من أول استعمال، باستخدام مكونات وعناصر طبيعية آمنة تماماً على الشعر، وتضفي له المزيد من الانسيابية والنعومة والحيوية. كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون لفرد الشعر المكونات 4 ملاعق من بذور الكتان.

فنجان صغير من زيت الزيتون.

فنجان صغير من الماء. طريقة التحضير قومي بإضافة بذور الكتان مع زيت الزيتون والماء في إناء معدني يصلح لوضعه على النار.

ضعي الإناء على نار هادئة، واتركيه حتى يصل لدرجة الغليان.

قومي بتقليب الخليط الناتج لبضع دقائق، حتى يتحول قاومه إلى قوام سميك.

ارفعي الخليط من على النار، واتركيه حتى يبرد قليلاً.

ضعي الخليط الناتج في الخلاط الكهربائي، واخلطيه جيداً، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو، ثن قسميه إلى أجزاء متساوية.

افردي الماسك الناتج على كامل أجزاء شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

دلكي شعرك لبضع دقائق، ثم غطيه باستخدام قبعة الاستحمام.

اتركي الماسك على شعرك لمدة تتراوح من (3-4 ساعات).

اغسلي شعرك أخيراً بالماء الفاتر والشامبو، حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك.

كرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة النشا والبيض لفرد الشعر الخشن المكونات كيس من الخميرة الجافة.

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في وعاء واحد مناسب الحجم، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية.

افردي الماسك الناتج على كامل أجزاء شعرك، ثم غطيه باستخدام كيس بلاستيكي.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 60 دقيقة كحد أدنى.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

ضعي القليل من البلسم على شعرك مع الابتعاد عن جذور الشعر، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

وستلاحظين بنفسك أن شعرك أصبح مفروداً ناعماً من أول استخدام. عمر شويل - جدة كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن المجعد وحولي لخيوط حرير خلال ساعتين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن المجعد وحولي لخيوط حرير خلال ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.