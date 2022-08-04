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صن بلوك طبيعي في المنزل، مع قدوم فصل الصيف والتعرض المباشر لأشعة الشمس، بما يؤدي إلى اسمرار البشرة وتكوينها للبقع الداكنة والتصبغات، علاوةً على اسمرار الشفاه، وظهور التجاعيد، يجعل نسبة كبيرة من السيدات عاجزة عن شرائها، بما يضطرهن إلى شراء أنواع أرخص وأقل جودة، لذلك نقدم لك سيدتي بعض الطرق والوصفات التي تمكنك من عمل صن بلوك طبيعي في المنزل، وفعال في الحماية من الشمس في الوقت ذاته. اقوي صن بلوك طبيعي في المنزل المكونات نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت جوز الهند البكر.

ملعقة صغيرة من زيت التوت الأحمر.

ملعقة صغيرة من زيت بذور الجزر.

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ربع كوب من شمع العسل.

ملعقتان كبيرتان من أكسيد الزنك.

ملعقة صغيرة من فيتامين (ه). طريقة التحضير نقوم بإذابة زيت جوز الهند وزبدة الشيا، من خلال وضعهما معاً في حمام مائي أو في وعاء في الميكروويف لبضع دقائق، حتى يصبح قوامهما سائلاً.

نضيف المكونات الباقية (زيت التوت الأحمر، زيت بذور الجزر، فيتامين (ه)) إلى خليط زيت جوز الهند وزبدة الشيا، مع التقليب المستمر، حتى تمتزج جميع المكونات، وتحصلي على خليط متماسك القوام.

نضيف شمع العسل إلى الخليط الناتج، ومزجه جيداً.

ثم نضيف أكسيد الزنك إلى باقي الخليط الناتج، ونقلب جميع المكونات جيداً، إلى أن نحصل على خليط كريمي القوام كقوام الصن بلوك. وصفة جيل الصبار لعمل صن بلوك طبيعي المكونات ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

كبسولتان من فيتامين (e).

نصف كوب من الماء.

5 ملاعق صغيرة من أكسيد الزنك.

ملعقة كبيرة من شمع العسل. طريقة التحضير نقوم بوضع شمع العسل في إناء على نار متوسطة، ثم نضيف إليه زيت جوز الهند، حتى يذوبا معاً.

أضيفي أكسيد الزنك وكبسولتا فيتامين (e) إلى الخليط الناتج، ونقلب المكونات جيداً، حتى تمتزج معاً.

في إناء آخر نسخن الماء على النار، ونضيف إليه جيل الصبار.

نضيف المكونين السابقين إلى الخليط الأول، ونقلبهم جيداً، حتى نحصل على خليط كريمي القوام. عمر شويل - جدة اقوي صن بلوك طبيعي في المنزل واقي للشمس ومبيض ومضاد للتصبغات بدون اي مواد كيميائية - ثقفني

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