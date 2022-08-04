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طريقة إزالة الشعر بالخل والملح، يلعب الخل دوراً حيوياً في التخلص من الشعر الزائد من الجسم بشكل فعال، وهي المشكلة التي تواجه كل سيدة وفتاة، والتي تجعلهن تبحث عن طرق لإزالة الشعر بطرق تقلل من نموه بشكل ملحوظ، حيث يعمل الخل الأبيض على حرق بصيلات الشعر، بما يقلل من نمو الشعر بشكل تدريجي إلى أن يختفي تماماً طريقة إزالة الشعر بالخل والملح المكونات 3 ملاعق من الكركم.

كمية مناسبة من الخل.

ملعقة واحدة من الملح. طريقة التحضير قومي بخلط الملح مع الكركم المطحون في وعاء مناسب الحجم.

أضيفي مقدار مناسب من الخل الأبيض إلى الخليط السابق، مع التقليب المستمر، إلى أن تحصلي على عجينة سائلة القوام نسبياً.

افردي العجينة على منطقة نمو الشعر، وانتظري حتى تجف تماماً على بشرتك.

افركي بشرتك بحركات دائرية لطيفة بعكس اتجاه نمو الشعر.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة الخل والملح لإزالة الشعر الزائد المكونات كوب من الملح.

نصف كوب من الخل الأبيض. طريقة التحضير اخلطي مقدار الملح مع كمية الخل الأبيض في وعاء مناسب الحجم، وقلبيهما جيداً حتى تتأكدي من ذوبان الملح.

قومي بإزالة شعرك بالطريقة أو الوسيلة التي تناسبك وتناسب بشرتك.

ثم قومي بدهن جسمك بالخليط الناتج.

انتظري لمدة 3 ساعات، ثم قومي بغسل بشرتك أو جسمك بالماء الفاتر وسائل الاستحمام.

احرصي على تكرار تلك الوصفة في كل مرة تزيلين بها الشعر لعدة شهور، وستلاحظين بنفسك قلة ظهور الشعر بشكل تدريجي. تجربتي مع الخل لازالة الشعر المكونات كوب من الخل الأبيض.

مجموعة من القطن الطبي. طريقة التحضير اغسلي المناطق التي ترغبين في إزالة الشعر منها بالماء الفاتر والصابون.

ضعي الخل الأبيض في وعاء مناسب الحجم.

قومي بغمس قطعة القطن في الخل واتركيه لمدة 3 دقائق، وابدئي بتمرير قطعة القطن على جسمك.

اتركي الخل على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

ثم اغسلي جسمك بالماء الفاتر والصابون، للتخلص من رائحة الخل النفاثة، أو مرري قطعة قطنية مغموسة في ماء الورد على بشرتك. عمر شويل - جدة طريقة إزالة الشعر بالخل والملح نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة من أول استعمال - ثقفني

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