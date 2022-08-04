طريقة تطويل وتكثيف الرموش والحواجب بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة مثل الصناعية

طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية، الحواجب الخفيفة تعاني منها معظم النساء لأنها بالفعل يكون شكلها غير لائق، وترغب جميع النساء في رؤية الرموش الطويلة والحواجب الكثيفة لأنها تريد أن تكون جميلة وشكلها جذاب، ونرى أن معظم الفتيات في المناسبات والأعياد تقوم بشراء الرموش الصناعية لكي تخفي الرموش الحقيقة لها، ولكن هذا ليس حلا مناسباً لهذه المشكلة، وإنما سوف نقدم لكم وصفة رائعة تجعل الرموش طويلة كما تريدين، لمعرفة المكونات وطريقة الاستخدام يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

وصفة زيت الزيتون في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

معظم المنتجات التي تستخدم في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر، ونحن يجب أن نتوخى الحذر عند استخدام أي شيء حول محيط العين، لأن العين من الأماكن شديدة الحساسة وتأثر بأي شيء يوضع عليها أو على الحواجب والرموش، ولذلك تخشى الفتيات من استخدام مثل هذه المواد الصناعية بسبب احتوائها على نسبة عالية من المواد الكيميائية، ونحن لا نريد من البحث كثيراً عن أي وصفة لتطويل الرموش بسرعة وأمان، يجب عليك اتباع الخطوات الآتية، وتتلخص الخطوات في:

نضع زيت الزيتون في زجاجة ماسكرا فارغة.

نضع الفرشاة النظيفة في الماسكرا.

نضع الفرشاة النظيفة في الماسكرا. يتم غسل الحواجب والرموش جيدا من أي شيء موجود عليها.

يجب غمس الفرشاة في الماسكرا وبعد ذلك يجب تمشيط الحواجب والرموش بها.

يجب تكرار هذه الخطوة كل يوم للحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة.

استخدام زيت الخروع في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

كلنا نعرف زيت الخروع ولكن للأسف الشديد لا أحد يعرف الاستخدام الهائل والفظيع في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بشكل سريع وبدون الذهاب إلى أي مكان، ولا تحتاجين لشراء بعض المنتجات الباهظة الثمن ولا تحتاجين إلى شراء رموش صناعية بعد اليوم، كل ما يجب عليكي فعله هو اتباع الخطوات القادمة:

يجب وضع ملعقة من زيت الخروع على معلقة من زيت الزيتون.

يتم التقليب جيدا.

يتم غمس الفرشاة في هذا الخليط.

يجب تمريرها على الرموش والحواجب.

يجب الاستمرار على هذه الخطوات حتى تصل إلى طول الرموش المطلوبة.

كما ذكرنا في المقال طرق الحصول رموش وحواجب كثيفة وطويلة في المنزل بمكونات طبيعية بدون أضرار باستخدام بعض المكونات البسيطة مثل زيت الخروع تلءييعطي رونق ولمعان الرموش ويجعلها طويلة فالفتيات تريد أن تصبح رموشهم طويله مثل الصناعية فيمكن وضع زيت الخروع أو زيت جوز الهند لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في ٣ أيام