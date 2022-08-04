اشربي لبن قبل النوم لزيادة الوزن

لو كان هدفك هو زيادة وزنك ، اللبن ممكن يساعدك في المهمة دي ، ولكن اكيد مش لوحده ، ولكن لما تجمعي بين اللبن وزيادة السعرات الحرارية بشكل عام ، في الحالة دي البروتينات الموجودة في اللبن ممكن تساعدك على زيادة الوزن ، وتحديدا في شكل العضلات ، ومع ذلك بكل بساطة لو زودتي كمية السعرات الحرارية اللي بتاكليها في اليوم من غير ما تعملي تمارين مقاومة ، في الحالة دي مش هيكون في طريقة للتحكم في طريقة تخزين الوزن الزيادة ، بمعنى تاني من غير ممارسة الرياضة ، ممكن شرب اللبن بالليل يأدي لزيادة الدهون بدل زيادة كتلة العضلات ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك فوايد شرب اللبن لزيادة الوزن ، وازاي تستفادي منه بشكل صح.

فوايد شرب اللبن لزيادة الوزن:

اللبن بيحتوي على نوعين من البروتينات عالية الهضم والامتصاص هما الكازين ومصل اللبن ، وعلى الرغم ان مصل اللبن عليه الاهتمام الاكبر في عالم المكملات الغذائية ، الا انه في الواقع الكازين هو البروتين اللي نسبته اكتر ، بيمثل حوالي 80% من محتوى بروتين اللبن.

والدراسات اثبتت ان شرب بروتين الكازين بالليل قبل النوم على طول بينتج عنه استجابة بنائية افضل من شربة في اي وقت تاني من اليوم ، بمعنى تاني ، الكازين ساعد على زيادة كتلة العضلات اثناء النوم بشكل اكبر.

وفي دراسة حوالين تأثير بروتينات اللبن على معدل الايض ، لقوا ان شرب اللبن قبل النوم بحوالي 30 دقيقة ، ممكن ده يخلي مصل اللبن والكازين يزودوا من تخليق البروتين العضلي بين يوم وليلة.

وزيادة استهلاك منتجات الالبان بشكل عام مع زيادة السعرات الحرارية ، هتسبب في اكتساب الوزن ، تقريبا كوباية واحدة من اللبن كامل الدسم بتحتوي على 149 سعرة حرارية.

والافضل مع شرب اللبن تمارسي تمارين رياضية عشان زيادة الوزن ماتبقاش على شكل دهون غير صحية او انسجة دهنية ، وزيادة الوزن تتوزع بشكل صح وتزودي الكتلة العضلية.

شرب اللبن مع تمارين القوة:

عشان اللبن يساعدك في زيادة الوزن مع بناء كتلة عضلية ، ضروري يكون شرب اللبن معاه تمارين قوة بشكل منتظم وزيادة السعرات الحرارية.

كمان بدل من شرب كوباية لبن عادية ، ممكن تعملي ميلك شيك لزيادة الوزن لانه بيحتوي على مزيج من المكونات الصحية عالية السعرات الحرارية والدهون ، زي اللبن كامل الدسم, الافوكادو, زبدة اللوز, فاكهة لزيادة السعرات الحرارية الاجمالية.

بالاضافة لزيادة السعرات الحرارية ، تمارين المقاومة ممكن انها تساعد في ضمان زيادة وزنك على شكل عضلات مش دهون ، وتدريبات المقاومة او بتتسمى كمان تدريب القوة او تدريب الاثقال ، وهي بتكون عبارة عن استخدام المقاومة (عادة بالاوزان او وزن الجسم) لزيادة قوة وحجم عضلات الهيكل العظمي ، ومن ضمن تدريبات المقاومة:

– الاوزان الحرة بالدمبل او الكيتل بيلز.

– كرات طبية او اكياس تقيلة.

– آلات الوزن.

– عصابات المقاومة.

– معدات التعليق.

– وزن الجسم (السكوات, البوش اب او الضغط, والسحب).

لو انتظمتي على تمارين المقاومة مع شربب اللبن كل يوم بالليل هتلاحظي نتايج سريعة.

عيوب اللبن بالليل:

ممكن يكون في بعض العيوب من شرب اللبن بالليل ، زي ما قولنا لو مش بتمارسي معاه رياضة هيسبب زيادة في الوزن بشكل غير مرغوب فيه على شكل دهون ، بالاضافة كمان ان شرب اللبن قبل النوم ممكن يعطل عملية الهضم ، اللبن بيحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، تقريبا كوباية واحدة من اللبن بتحتوي على حوالي 12 جرام ، وكلها بتكون في شكل لاكتوز، وهو سكر طبيعي سريع الهضم.

وبيتم ملاحظة دايما ان اكل كميات كبيرة من الاكل قبل النوم وخصوصا الكربوهيدرات ، بيأدي لارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق الليلي بسبب زيادة درجة حرارة الجسم والتمثيل الغذائي اثناء عملية الهضم.

كمان مشاكل الجهاز الهضمي وارد انها تحصل خصوصا لو شربتي ميلك شيلك ونمتي بعدها مباشرة ، ده ممكن يأدي لزيادة صعوبة عملية الهضم ويسبب انتقال الاكل في الاتجاه المعاكس من خلال الجهاز الهضمي ، وده ممكن يسبب ارتجاع في المريء (وده بيكون اعراضه حرقة في المعدة, كحة مستمرة,الم الصدر) وده ممكن يسببلك قلق بالليل.

ولكن من ناحية تانية لو نمتي ومعدتك فاضية ممكن ماتعرفيش تنامي وانتي جعانة ، عشان كده بننصحك انك تشربي اللبن قبل النوم بساعتين لتلات ساعات على الاقل ، في الحالة دي اللبن هيساعدك على زيادة الوزن وكمان هيساعدك على النوم ، لان اللبن بيحتوي على التربتوفان ، اللي بيزود من الميلاتونين وبيأدي لنوم عميق ومريح اكتر.

نظام غذائي عالي الكربوهيدرات لزيادة الوزن