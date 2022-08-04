نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة قدرة قادر بأبسط المقادير والمكونات وبطريقة ناجحة 100% وبطعم هش أول مرة تعمليها في المقال التالي

كيكة قدرة قادر تختلف كثيرا عن باقى أنواع الكيك، وتختلف أيضا طريقة عملها فكيكة قدرة قادر تتميز بالعديد من المميزات التى تجعل ربة المنزل تقوم بإعدادها وتقدمها لأفراد أسرتها حتى لا يملون من تناول الكيك العادى وغيره، وتتميز أيضا كية قدرة قادر بأنها عبارة عن طبقة من الكيك ويعلوها طبقة من الكراميل اللذيذة، والعديد من الناس سواء الكبار أو الصغار يقبلون على تناولها، وتتكون كيكة قدرة قادر من الدقيق والزيت والفانيليا والسكر والبيكنج بودر والبيض فننصح أى ربة منزل بأن تقوم بعمل كيكة قدرة قادر فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبأسعار رمزية جدا حتى تضمن صحة أفضل لها ولأفراد عائلتها. مكونات كيكة قدرة قادر إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق

نصف كوب كبير الحجم من الزيت

نصف كوب كبير الحجم من السكر

إثنين حبة من البيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

كوب إلا ربع من الحليب السائل

رشة صغيرة من الملح

مكونات الكراميل

ثلاثة حبات من البيض

إثنين كوب كبير الحجم من الحليب

نصف كوب كبير الحجم من السكر

ربع كوب من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة طريقة عمل كيكة قدرة قادر نقوم بعمل الكراميل بتحضير وعاء ونضع به السكر والماء ونتركه حتى الغليان ثم نصبه فى قالب مناسب. ثم نحضر الخلاط ونضع به السكر والبيض والفانيليا والحليب ثم يتم الخفق جيدا.

ثم نقوم بسكب خليط الكريم على الكراميل، وبعد ذلك نقوم بعمل الكيكة بتحضير وعاء ثم نضع به البيض والسكر والفانيليا والملح ونخلطهم بالمضرب.

ثم نضيف الزيت والحليب مع الإستمرار فى الخلط ثم نقوم بوضع البيكنج بودر والدقيق بالتدريج ويتم المزج جيدا حتى نحصل على قوام مناسب.

ثم نقوم بصب خليط الكيكة على الكريم ثم نضع القالب فى صينية بها ماء ساخن وندخلها فى فرن ساخنة.

ونتركها لمدة ساعة، وبعد ذلك نتركها تبرد ثم تقلب، وتقطع كيكة قدرة قادر وتقدم فى طبق التقديم بأحلى وأجمل طعم وبنكهة رائعة. عمر شويل - جدة كيكة قدرة قادر بأبسط المقادير والمكونات وبطريقة ناجحة 100% وبطعم هش أول مرة تعمليها - ثقفني

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